Νύχτα κόλασης στη Μέση Ανατολή: Αεροπορικός βομβαρδισμός ισοπέδωσε γειτονιά στο Ιράν

Μπαράζ επιθέσεων και στο Ισραήλ
Σε νέα φάση μπαίνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις απειλές προς το Ιράν πως αν δεν «ανοίξουν» τα Στενά του Ορμούζ θα ισοπεδώσουν τους σταθμούς ενέργειας της χώρας.
Το ΙράνΙράν απειλεί ότι θα κλείσει τα στενά του Ορμούζ και προειδοποιεί για «νέες εκπλήξεις», ενώ το Ισραήλ προχώρησε σε βομβαρδισμό γέφυρας – κλειδί στον νότιο Λίβανο, κίνηση που εκτιμάται ως προάγγελος χερσαίας εισβολής.
Το Ισραήλ εξαπέλυσε μπαράζ βομβαρδισμών κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ιράν, ενώ με νέα χτυπήματα απάντησε η Τεχεράνη.
Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανική εγκατάσταση παραγωγής κινητήρων που συνδέονται με drones στο Κομ
Ο αμερικανικός στρατός αναφέρει ότι έχει στοχεύσει μια εγκατάσταση παραγωγής κινητήρων στροβίλων στην επαρχία Κομ του βορειοκεντρικού Ιράν, η οποία χρησιμοποιείται για εξαρτήματα drones και αεροσκαφών που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).
Σε ανάρτηση στο X, η CENTCOM ανέφερε ότι «το Εργοστάσιο Παραγωγής Μηχανών Στροβίλων στο Κομ παρήγαγε κινητήρες αεριοστροβίλων για μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης και εξαρτήματα αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr