Τραμπ: «Ειρήνη δια της ισχύος» λέει στο τελευταίο μήνυμά του

Ο ίδιος, μιλώντας στο ισραηλινό Channel 13, ανέφερε ότι το Ιράν θα οδηγηθεί σε «πλήρη καταστροφή», υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή θα έχει θετική κατάληξη. Παράλληλα, άσκησε κριτική στις χώρες του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι δεν κάνουν, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους «ντροπή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα είχε δήλωσε νωρίτερα ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με το τελεσίγραφο που έχει τεθεί για τους σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, αφού πιστεύει ότι το αποτέλεσμα θα είναι «πολύ καλό».

Αν το Ιράν δεν έχει ανοίξει ως τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη το θαλάσσιο πέρασμα, όπου η κίνηση των πλοίων έχει παραλύσει σχεδόν εντελώς, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε να «βομβαρδίσει και να αφανίσει» τους ιρανικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, «αρχίζοντας από τον μεγαλύτερο».

Το Ιράν φαίνεται να έχει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) για να «απαντήσει» στον Τραμπ, την ώρα που και το Ισραήλ διαμηνύει πως προετοιμάζεται για αρκετές «εβδομάδες» εχθροπραξιών ακόμη.

Δεν έχει μένει πολύς χρόνος για το τελεσίγραφο που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν προκειμένου να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ , με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιμένει σε αυτό και να δημοσιεύει ακόμα ένα μήνυμα σήμερα το πρωί λέγοντας: «Ειρήνη δια της ισχύος, για να το πω ευγενικά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Ιράν ήταν πολύ κακό για 47 χρόνια και υποστήριξε ότι πλέον δέχεται την τιμωρία που του αναλογεί.

Αν ληφθεί υπόψη και η ώρα που δημοσίευσε το τελεσίγραφο αυτό μέσω Truth Social, προχθές Σάββατο (21/3/2026), αυτό θα εκπνεύσει στις 01:44 (ώρα Ελλάδας), το απόγευμα της Δευτέρας ώρα Ουάσιγκτον, νωρίς το πρωί της Τρίτης ώρα Τεχεράνης.

«Ίσως χρειαστεί να κλιμακώσουμε για να αποκλιμακώσουμε», πέταξε χθες Κυριακή ο υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησής του, ο Σκοτ Μπέσεντ.

Βέβαια αν η Ουάσιγκτον κάνει πράξη την απειλή αυτή, η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει πως θα κλείσει οριστικά το στενό, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του αερίου που μεταφέρεται διά θαλάσσης παγκοσμίως.

Ήδη το Στενό του Ορμούζ είναι σχεδόν κλειστό από το ξέσπασμα του πολέμου που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή, η μεταφορά εμπορευμάτων έχει κατακρημνιστεί (-95%), σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Kpler. Πολύ μικρός αριθμός φορτηγών και πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων το διασχίζει πλέον.

Συνέπειες του πολέμου

Μετά το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ για το Ορμούζ, η Τεχεράνη αντέδρασε απειλώντας να βάλει στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές, ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες κι εργοστάσια αφαλάτωσης νερού στην περιοχή, που ήδη ασφυκτιά εξαιτίας του πολέμου, κρίνοντας πως θα μετατραπούν σε «θεμιτούς στόχους». Αναφέρθηκε επίσης σε εταιρείες με Αμερικανούς μετόχους.

Οι τιμές του πετρελαίου ανέβαιναν λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών σήμερα με αυτήν του WTI, αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, να ξεπερνά τα 100 δολάρια.

Αν ο πόλεμος διαρκέσει «πάνω από έξι μήνες», «όλες οι οικονομίες του κόσμου θα υποφέρουν», προειδοποίησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του γαλλικού κολοσσού των υδρογονανθράκων TotalEnergies, ο Πατρίκ Πουγιανέ, που υπολογίζει ότι επί του παρόντος κάπου «10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα δεν μπορούν να βγουν από τον Κόλπο».

Κάπου είκοσι χώρες -ανάμεσά τους τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ιαπωνία- έχουν δηλώσει «έτοιμες να συμβάλουν στις προσπάθειες» για να ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ, ωστόσο δεν εννοούν όλες το ίδιο πράγμα.

Στην ιρανική πρωτεύουσα, ο αριθμός των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών έχει μειωθεί κάπως τις τελευταίες ημέρες κι οι αγορές ξαναβρήκαν κάποια ζέση. Αλλά κυριαρχεί η αγωνία και το άγχος. «Το μοναδικό κοινό πράγμα που αισθανόμαστε αυτή την περίοδο είναι η αβεβαιότητα για την έκβαση» αυτού του πολέμου, συνοψίζει η Σίβα, 31 ετών, κάτοικος της Τεχεράνης.