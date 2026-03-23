Νέα Υόρκη: Σύγκρουση αεροπλάνου με πυροσβεστικό στο αεροδρόμιο LaGuardia

Πληροφορίες για τραυματίες
Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης όταν ένα αεροπλάνο της Air Canada συγκρούστηκε με ένα πυροσβεστικό όχημα.
Από την σύγκρουση του αεροπλάνου με το πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας υπάρχουν αναφορές για αρκετούς τραυματίες. Τέσσερις πυροσβέστες φέρεται να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση σύμφωνα με την New York Post.
Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Η σύγκρουση έγινε καθώς το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση της περιφερειακής εταιρείας Jazz Airlines, κατευθυνόταν προς την πύλη, ενώ έντονα καιρικά φαινόμενα έπλητταν την περιοχή.
Οι πρώτες εικόνες από το σημείο δείχνουν ότι το πιλοτήριο του αεροσκάφους έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και έχει ανασηκωθεί.
Στο αεροσκάφος —ένα Bombardier CRJ-900— επέβαιναν περίπου 100 επιβάτες. Πηγές ανέφεραν ότι το αεροπλάνο μετέφερε μια ομάδα Ορθόδοξων Εβραίων από την περιοχή της Νέας Υόρκης.
Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή να ανασταλούν όλες οι κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με ειδοποίησή της.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr