Σε μερική λειτουργία η Ιόνια Οδός στη Συκούλα από τη Δευτέρα

Από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου επανέρχεται σε λειτουργία το τμήμα της Ιόνιας Οδού στο ύψος της Συκούλας, δίνοντας ανάσα σε χιλιάδες οδηγούς που ταλαιπωρήθηκαν το τελευταίο διάστημα.

Έπειτα από σχεδόν δύο μήνες πλήρους διακοπής της κυκλοφορίας λόγω εκτεταμένων κατολισθήσεων, τα οχήματα θα κινούνται πλέον με αμφιδρόμηση σε ένα μόνο ρεύμα, ενώ το δεύτερο θα παραμείνει κλειστό μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης.

Η απόφαση για την επαναλειτουργία ελήφθη από την Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας, με στόχο τη σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, σε σύγκριση με τη χρήση της παλιάς εθνικής οδού που κρίθηκε ιδιαίτερα επιβαρυμένη και επικίνδυνη.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, καθώς η διέλευση θα πραγματοποιείται σε περιορισμένο πλάτος, με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να αναμένεται να ισχύσουν έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου 2026.