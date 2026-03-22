Νέο σοκ στις αγορές «βλέπει» το Reuters: Οι τιμές του πετρελαίου θα αυξηθούν τη Δευτέρα και άλλο

Οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω τη Δευτέρα (23/3), καθώς η ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν κλιμακώνεται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να καταστρέψει ενεργειακές υποδομές της Τεχεράνης αν δεν ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ μέσα σε 48 ώρες, ενώ το Ιράν προειδοποίησε ότι θα απαντήσει με επιθέσεις σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ στον Κόλπο.

Σύμφωνα με το Reuters, η ένταση αυτή έχει ήδη επηρεάσει τις αγορές: τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Μάιο έφτασαν σε υψηλό σχεδόν τετραετίας, με σημαντική άνοδο την προηγούμενη εβδομάδα. Αναλυτές εκτιμούν ότι αν συνεχιστεί η κλιμάκωση, οι τιμές μπορεί να εκτοξευθούν ακόμη περισσότερο.

Παράλληλα, οι επιθέσεις του Ιράν σε λιμάνια και διυλιστήρια χωρών του Κόλπου έχουν διαταράξει την παγκόσμια προσφορά, ενώ το ενδεχόμενο πλήγματος σε μονάδες αφαλάτωσηςθεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. Το προσωρινό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες εφοδιασμού.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και τον επικεφαλής του Φατίχ Μπιρόλ, η πλήρης αποκατάσταση της προσφοράς ενέργειας από την περιοχή θα μπορούσε να διαρκέσει έως και έξι μήνες. Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ εξετάζουν επιπλέον μέτρα πίεσης, όπως τον αποκλεισμό βασικών εξαγωγικών σημείων του Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την αβεβαιότητα στις αγορές.