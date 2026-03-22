Αντιδράσεις για το «λουκέτο» στον Οδοντωτό - Απάντηση στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη

Έντονη αγανάκτηση προκαλεί στην τοπική κοινωνία η απόφαση αναστολής δρομολογίων του Οδοντωτός Σιδηρόδρομος Διακοπτού–Καλαβρύτων, με την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων και Πολιτών Διακοπτού να κάνει λόγο για μεθοδευμένη απαξίωση ενός ιστορικού και ασφαλούς μέσου μεταφοράς, που πλήττει την οικονομία και την καθημερινότητα της περιοχής.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: "Με λύπη και έντονη αγανάκτηση παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών να μεθοδεύει σταδιακά την απαξίωση και, εν τέλει, την κατάργηση των δρομολογίων του Οδοντωτού.

Κατά τον πρόσφατο κοινοβουλευτικό έλεγχο, ο κ. Κυρανάκης αρνήθηκε να αναλάβει την ευθύνη και επέλεξε να τη μετακυλίσει αλλού. Ωστόσο, ο ρόλος της πολιτικής ηγεσίας είναι να συντονίζει, να παρεμβαίνει και να δίνει λύσεις, ακόμη και όταν υπάρχουν συγκρούσεις αρμοδιοτήτων. Το «λουκέτο» δεν αποτελεί λύση. Αποτελεί αποτυχία.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο κ.Υπουργός επικαλείται σήμερα την ανάγκη επικαιροποίησης γεωτεχνικών και λοιπών μελετών ως βασικό λόγο της αναστολής. Οι μελέτες αυτές, όμως, δεν προέκυψαν αιφνιδίως το 2026. Αποτελούν διαχρονική υποχρέωση της Πολιτείας και των αρμόδιων φορέων, ιδίως σε μια περιοχή με γνωστά γεωλογικά χαρακτηριστικά και αυξημένη περιβαλλοντική προστασία. Το ερώτημα είναι αμείλικτο: γιατί δεν είχαν επικαιροποιηθεί εγκαίρως; Και ποιος φέρει την ευθύνη για αυτή την παράλειψη;

Ο ίδιος επικαλείται προσχηματικά λόγους ασφαλείας, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι τον τελευταίο μήνα σημειώνονται πτώσεις βράχων. Η πραγματικότητα είναι σαφώς διαφορετική: κατά τον φετινό χειμώνα, που πλέον ολοκληρώνεται, καταγράφηκε ένα και μοναδικό περιστατικό πτώσης βράχου στις 29 Ιανουαρίου, ενώ τα υπόλοιπα τρία περιστατικά αφορούσαν πτώση κλαδιών ή χαλικιών. Παρ’ όλα αυτά, απαιτήθηκαν σχεδόν δύο μήνες για να ληφθεί η απόφαση αναστολής λειτουργίας, κάτι που καταδεικνύει ότι η απόφαση δεν υπαγορεύτηκε από άμεσο κίνδυνο.

Στο ίδιο διάστημα σημειώθηκε και το περιστατικό-ντροπή με διαδοχικές βλάβες σε δύο συρμούς, γεγονός που ουδέποτε σχολιάστηκε από τον κ. Υπουργό. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι σύμφωνα με τα δικά του στοιχεία, το 2025 καταγράφηκαν 25 περιστατικά διακοπής της κυκλοφορίας, με την πλειονότητα να οφείλεται σε βλάβες τροχαίου υλικού. Παρά ταύτα, στην απόφαση αναστολής δεν υπάρχει καμία αναφορά στην πλημμελή συντήρηση από την Hellenic Train.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 24 Νοεμβρίου 2025 ο ίδιος ο Υπουργός διαβεβαίωνε από το βήμα της Βουλής ότι δεν τίθεται θέμα κλεισίματος του Οδοντωτού. Στις 14 Μαρτίου, ωστόσο, τέθηκε σε καθεστώς επ’αόριστον αναστολής. Πρόκειται για λανθασμένη ενημέρωση από τους συνεργάτες του ή για συνειδητή πολιτική επιλογή;

Παράλληλα, δεν έχει υπάρξει καμία αναφορά στις ευθύνες της Hellenic Train, παρά τη σαφή συμβατική της υποχρέωση για αξιόπιστη λειτουργία και επαρκή συντήρηση. Είναι άγνοια ή σκοπιμότητα; Είναι γνωστή η ρήτρα ευθυνών της εταιρείας, την οποία έχει υπογράψει ο ίδιος ο Υπουργός, καθώς και η υποχρέωσή της για τακτικά δρομολόγια — υποχρέωση που δεν τηρείται ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο. Γιατί, αποσιωπάται αυτό το κρίσιμο ζήτημα;

Ο Οδοντωτός αποτελεί μοναδικό πόλο έλξης επισκεπτών από όλο τον κόσμο, χάρη στο ιδιαίτερο ανάγλυφο του φαραγγιού του Βουραϊκού. Στα 130 χρόνια λειτουργίας του, παρά τα επιμέρους συμβάντα, η χαμηλή ταχύτητα και η συστηματική συντήρηση της γραμμής τον έχουν καταστήσει το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς στη χώρα, με μηδέν δυστυχήματα.

Η συγκεκριμένη απόφαση συνιστά προσβολή της ιστορίας του τόπου, στραγγαλισμό της τοπικής οικονομίας και συγκοινωνιακό αποκλεισμό της περιοχής.

Καλούμε τον Υπουργό, έστω και την ύστατη στιγμή και με τις καιρικές συνθήκες πλέον ευνοϊκές, να προχωρήσει άμεσα στην επαναλειτουργία του Οδοντωτού και ταυτόχρονα να διασφαλίσει, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, την υλοποίηση όλων των απαραίτητων μελετών και έργων, που όφειλαν να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, για την οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων & Πολιτών περιοχής Διακοπτού".