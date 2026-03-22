Υπόθεση Τσαγκαράκης: Πώς τρεις καταγγελίες έφεραν τον γκαλερίστα στο επίκεντρο των ερευνών

Από τρεις καταγγελίες φέρεται να προέκυψε η έρευνα των Αρχών για τον γνωστό γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη, για την υπόθεση που αφορά τα πλαστά έργα τέχνης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Mega, η πρώτη ήταν στις 24 Φεβρουαρίου 2026, όταν έφτασε στους αστυνομικούς μια ανώνυμη καταγγελία μέσω mail: Θα ήθελα να θέσω υπόψη σας μία συστηματική και συνεχιζόμενη προσπάθεια εξαπάτησης του φιλότεχνου κοινού μέσω τηλεοπτικών και διαδικτυακών δημοπρασιών, πλαστών έργων τέχνης, αναφερόταν στο ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η δεύτερη καταγγελία λίγες μέρες αργότερα, στις 6 Μαρτίου, έφτασε ένα ακόμη mail στους αστυνομικούς. Αυτή τη φορά ήταν μια επώνυμη καταγγελία, όπου γινόταν λόγος για τηλεοπτική δημοπρασία που εκτίθεντο προς πώληση πλαστά έργα. Μάλιστα, φέρεται να ανέφερε πως δημοπρατούνταν έργα των Φασιανού, Μυταρά και Τσαρούχη.

Τέλος, στις 19 Μαρτίου, έγινε μια ακόμη καταγγελία από έναν Κύπριο βυζαντινολόγο για το επίμαχο Ευαγγέλιο, χρονολογίας του 1745.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα.

Αναλυτικότερα, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Μετά την άσκηση της δίωξης οδηγήθηκε σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

«Έλαβε το Ευαγγέλιο με πιστοποιήσεις»

Την ίδια ώρα, απαντήσεις για την υπόθεση έδωσε ο δικηγόρος του κ. Τσαγκαράκη, Κωνσταντίνος Γώγος.

Αναφερόμενος στο επίμαχο Ευαγγέλιο, υποστήριξε ότι ο πελάτης του το απέκτησε με πλήρη νομιμότητα: «Το συγκεκριμένο έγγραφο παραλήφθηκε με όλες τις πιστοποιήσεις και τις σχετικές βεβαιώσεις. Δεν το παρέλαβε “στον αέρα”. Όλα αυτά θα αναλυθούν στην ανάκριση» τόνισε.

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες για πλαστά έργα τέχνης, ο δικηγόρος του γκαλερίστα ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη πραγματογνωμοσύνη που να αποδεικνύει πλαστότητα.

Ο κ. Γώγος κάλεσε όσους έχουν αγοράσει έργα τέχνης να προχωρήσουν σε πραγματογνωμοσύνες και να προσκομίσουν τα αποτελέσματα στη Δικαιοσύνη.