Μυτιλήνη: Αποκλεισμένο από κτηνοτρόφους το λιμάνι - Χωρίς οχήματα αναχώρησε πλοίο

Κενό από φορτηγά και ΙΧ αυτοκίνητα αναχώρησε από τη Μυτιλήνη στις 18:15 το «Νήσος Σάμος»της γραμμής Μυτιλήνη - Χίος - Πειραιάς.

Την επιβίβαση μόνο επιβατών επέτρεψαν οι διαδηλωτές κτηνοτρόφοι και μέλη της ΟΑΣΛ που έχουν αποκλείσει τις πύλες του λιμανιού της Μυτιλήνης διαμαρτυρόμενοι για τις επιπτώσεις από τα μέτρα που ελήφθησαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την αντιμετώπισης της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού.

Σημειώνεται πως εκτός του πλοίου έμειναν 30 φορτηγά και περίπου 20 ΙΧ αυτοκίνητα. Κλειστές θα μείνουν οι πύλες του λιμανιού από τους διαδηλωτές και στη διάρκεια της νύχτας.