Ανάλυση Al Jazeera: Ο πόλεμος ΗΠΑ Ισραήλ με το Ιράν δεν θα τελειώσει με σαφή νικητή

Στην τέταρτη εβδομάδα εισέρχεται ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Καθώς η σύγκρουση εξαπλώνεται σε όλη την περιοχή, το ερώτημα που αρχίζει να αποκτά όλο και περισσότερη σημασία δεν είναι πλέον ποιος θα κερδίσει, αλλά πώς θα μπορέσει να τελειώσει η σύγκρουση.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera σε σχετική ανάλυση, κάθε γύρος αντιποίνων βαθαίνει την κρίση που απειλεί να σύρει την ευρύτερη Μέση Ανατολή σε παρατεταμένη αστάθεια. Ωστόσο, ακόμη και οι πιο σκληροί πόλεμοι τελικά δίνουν τη θέση τους στη διαπραγμάτευση. Η πρόκληση σε αυτό είναι να αναγνωριστεί ότι η συνέχιση των συγκρούσεων αποδεικνύεται πιο δαπανηρή από το να γίνει ένα βήμα πίσω.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Ιράν αρνήθηκε για άλλη μια φορά την ευθύνη για τις πρόσφατες επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές στον Κόλπο και πρότεινε τη σύσταση κοινής επιτροπής με τα κράτη της περιοχής για τη διερεύνηση των περιστατικών και τον προσδιορισμό της ευθύνης. Το αν μια τέτοια πρόταση είναι ειλικρινής ή απλώς μια τακτική κίνηση είναι ένα άλλο θέμα. Το Ιράν έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι ο πόλεμός του είναι με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, όχι με τους γείτονές του στον Κόλπο. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε όλη την περιοχή έχουν αυξήσει τις υποψίες.

Τα κράτη του Κόλπου κατανοούν κάθε μέρα και περισσότερο ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον τους. Δεν είναι μια σύγκρουση που επέλεξαν και μέχρι στιγμής έχουν φροντίσει να μην συμμετάσχουν άμεσα. Η αντίδρασή τους έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό στην καταδίκη των «αδιάκριτων και απερίσκεπτων επιθέσεων του Ιράν που στοχεύουν κυρίαρχο έδαφος και θέτουν σε κίνδυνο τον άμαχο πληθυσμό», ενώ παράλληλα επικεντρώνονται σε αμυντικά μέτρα όπως οι επιχειρήσεις αεράμυνας.

Αυτή η αυτοσυγκράτηση δεν είναι τυχαία. Οι ηγέτες του Κόλπου γνωρίζουν ότι μια άμεση αντιπαράθεση με το Ιράν – μια χώρα με περισσότερους από 90 εκατομμύρια κατοίκους και σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες – θα μπορούσε γρήγορα να εξελιχθεί σε έναν μακρύ και καταστροφικό περιφερειακό πόλεμο.

Η μνήμη του πολέμου Ιράν-Ιράκ τη δεκαετία του 1980 εξακολουθεί να είναι έντονη σε ολόκληρο τον Κόλπο και αποτελεί μια υπενθύμιση του πόσο εύκολα τέτοιες συγκρούσεις μπορούν τελικά να διαρκέσουν για χρόνια και να αναδιαμορφώσουν την περιοχή.

Υπάρχει επίσης και μια βαθύτερη ανησυχία. Οι πρωτεύουσες του Κόλπου βλέπουν ελάχιστη σαφήνεια στην Ουάσινγκτον σχετικά με το ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι στόχοι αυτού του πολέμου. Ταυτόχρονα, έχουν πλήρη επίγνωση ότι η σύγκρουση αντανακλά τις στρατηγικές προτεραιότητες της ηγεσίας του Ισραήλ υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η μεγάλη ανησυχία σε πολλές πρωτεύουσες του Κόλπου είναι ότι, αν ο πόλεμος παραταθεί, μπορεί τελικά να μείνουν εκείνες που θα επωμιστούν το μεγαλύτερο βάρους. Από την οπτική τους γωνία, μια περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να τις αφήσει εκτεθειμένες, ενώ άλλες χώρες θα μετακινούν το ενδιαφέρον τους σε άλλα θέατρα επιχειρήσεων.

Πράγματι, το Ισραήλ έχει ήδη αρχίσει να στρέφει την προσοχή του προς τον Λίβανο, που αποτελεί εδώ και καιρό κεντρικό μέτωπο στον στρατιωτικό του σχεδιασμό. Η ανεπίλυτη πρόκληση της Χεζμπολάχ και οι μακροχρόνιες φιλοδοξίες να καταλάβει τη λιβανέζικη περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι συνεχίζουν να διαμορφώνουν τη στρατηγική του.

Το παράθυρο για περιφερειακή αποκλιμάκωση

Σε αυτό το πλαίσιο, ενώ το Ιράν «δεν βλέπει κανένα λόγο να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ», η πρότασή του για έναν κοινό μηχανισμό έρευνας των χτυπημάτων σε πολιτικές υποδομές εξακολουθεί να προσφέρει ένα «παράθυρο» για περιφερειακή αποκλιμάκωση.

Τα κράτη του Κόλπου ενδέχεται να αποφασίσουν ότι ο διάλογος με την Τεχεράνη, έστω και σε τεχνικό επίπεδο μόνο, θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη περαιτέρω αποσταθεροποίησης στην περιοχή τους. Η διάθεσή τους να εξετάσουν μια τέτοια συνεργασία μπορεί επίσης να αντικατοπτρίζει το πολύπλοκο τοπίο δράσης των υπηρεσιών πληροφοριών που έχει αναδυθεί στην περιοχή.

Τα τελευταία χρόνια, έχει αναγνωριστεί πέρα από κάθε αμφιβολία η εξαιρετική εμβέλεια των υπηρεσιών πληροφοριών του Ισραήλ και η ικανότητά τους να λειτουργούν πέρα από τα σύνορα, ακόμη και στο εσωτερικό του ίδιου του Ιράν.

Η απόφαση του Ισραήλ να χτυπήσει το κοίτασμα φυσικού αερίου Σάουθ Παρς στις 18 Μαρτίου, παρά τη σαφή περιφερειακή και παγκόσμια οικονομική του σημασία, υπογραμμίζει τον βαθμό στον οποίο είναι πρόθυμο να ενεργήσει με τρόπους που διακινδυνεύουν να εμπλέξουν τα κράτη του Κόλπου πιο άμεσα στη σύγκρουση. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο προσδιορισμός της ευθύνης για τις επιθέσεις σπάνια είναι απλός. Μια κοινή ή ανεξάρτητη έρευνα θα μπορούσε επομένως να χρησιμεύσει ως ένα πρακτικό πρώτο βήμα προς την αποκλιμάκωση.

Αυτός ο πόλεμος είναι απίθανο να οδηγήσει σε μια αποφασιστική στρατιωτική νίκη. Ούτε είναι πιθανό να εξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη ειρηνευτική διαδικασία σύντομα. Ο πιο ρεαλιστικός στόχος βραχυπρόθεσμα είναι η κατάπαυση του πυρός.

Ιστορικά, οι εκεχειρίες προκύπτουν όταν όλες οι πλευρές καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: ότι η συνέχιση του πολέμου κοστίζει περισσότερο από τον τερματισμό του. Αλλά για να διατηρηθεί μια εκεχειρία και να μην καταρρεύσει άμεσα, κάθε πλευρά πρέπει επίσης να είναι σε θέση να ισχυριστεί ότι έχει σημειώσει κάποιο βαθμό επιτυχίας.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα αποτέλεσμα που θα επιτρέπει σε όλα τα μέρη να σώσουν την υπόληψή τους, ενώ παράλληλα να απομακρυνθούν αθόρυβα από την κλιμάκωση.

Η πιο πιθανή πορεία ξεκινά με σταδιακή αποκλιμάκωση και όχι με μια ευρεία πολιτική συμφωνία. Μια αρχική φάση θα μπορούσε να εστιάσει στην παύση των επιθέσεων σε κράτη του Κόλπου και σε πολιτικές υποδομές, παράλληλα με σαφείς διαβεβαιώσεις ότι το έδαφος του Κόλπου δεν θα χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα εκτόξευσης για επιθέσεις στο Ιράν.

Για να λειτουργήσει μια τέτοια συμφωνία, οι κυβερνήσεις του Περσικού θα πρέπει να πιέσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να απέχουν από τη χρήση των περιφερειακών τους βάσεων στην περιοχή για περαιτέρω επιθέσεις σε ιρανικό έδαφος. Ταυτόχρονα, το Ιράν θα πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις σε θαλάσσια ναυτιλία και ενεργειακές υποδομές. Η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ θα δημιουργούσε ισχυρά κίνητρα για διεθνείς παράγοντες, από την Ευρώπη έως την Ασία, να υποστηρίξουν μια κατάπαυση του πυρός.

Μια δεύτερη φάση θα μπορούσε στη συνέχεια να επικεντρωθεί στον τερματισμό της άμεσης ανταλλαγής επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Σε αυτό το στάδιο, το πολιτικό αφήγημα έχει σχεδόν την ίδια σημασία με τη στρατιωτική πραγματικότητα.

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα υποστηρίξουν ότι οι επιχειρήσεις τους κατάφεραν να υποβαθμίσουν τις πυρηνικές και πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν και να επιβάλουν σημαντικό στρατηγικό κόστος. Μπορούν επίσης να παρουσιάσουν την απόφαση να σταματήσει η κλιμάκωση ως μια σκόπιμη επιλογή που στοχεύει στη διάσωση ζωών αμάχων. Με αυτόν τον τρόπο, η διακοπή των επιχειρήσεων δεν θα εμφανιζόταν ως υποχώρηση, αλλά μάλλον ως επιτυχής ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου στρατιωτικού στόχου.

Το Ιράν όμως θα ερμήνευε μια τέτοια εξέλιξη πολύ διαφορετικά. Θα έδινε έμφαση στην ανθεκτικότητα, υποστηρίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία επέζησε από την έντονη στρατιωτική πίεση και ότι οι προσπάθειες αποσταθεροποίησης του καθεστώτος απέτυχαν. Οι Ιρανοί ηγέτες πιθανότατα θα ισχυρίζονταν ότι η αντίδρασή τους στη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη τους και στον πόλεμο που ακολούθησε ανάγκασε τους αντιπάλους τους να επανεξετάσουν τους κινδύνους περαιτέρω αντιπαράθεσης.

Αυτές οι αφηγήσεις μπορεί να συγκρούονται, αλλά δεν είναι ασυνήθιστες στον πόλεμο. Πολλοί πόλεμοι καταλήγουν ακριβώς με αυτόν τον τρόπο: όχι με σαφή νικητή, αλλά με μια διευθέτηση που επιτρέπει σε κάθε πλευρά να ισχυριστεί ότι πέτυχε τους βασικούς της στόχους.