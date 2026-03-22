Λέσβος: Δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα αφθώδους πυρετού -Στο νησί κλιμάκιο κτηνιάτρων - Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποίησε ότι η Διεύθυνση του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών επιβεβαίωσε, με ασφαλή διαγνωστική μέθοδο, δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού που εντοπίστηκε σε εκτροφή προβάτων στη Λέσβο, η οποία εδρεύει σε γειτνιάζουσα περιοχή εντός της ζώνης προστασίας που έχει οριστεί και, επομένως, συνδέεται επιδημιολογικά με την εκτροφή βοοειδών, στην οποία εντοπίστηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στις 16 Μαρτίου 2026.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατόπιν της εργαστηριακής επιβεβαίωσης του κρούσματος, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής εξέδωσε οδηγία για την άμεση θανάτωση των προβάτων της μολυσμένης εκτροφής, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω διασπορά του ιού του αφθώδους πυρετού, όπως προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2020/687.

Προς ενίσχυση της κλινικής επιτήρησης και της ιχνηλάτησης που απαιτείται, σήμερα μεταβαίνει στο νησί κλιμάκιο κτηνιάτρων του ΥΠΑΑΤ, ενώ αύριο θα παρουσιαστεί, για να συνδράμει, κλιμάκιο στρατιωτικών κτηνιάτρων, κατόπιν συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας.

Επίσης, εντός της εβδομάδας, θα επισκεφτούν το νησί εμπειρογνώμονες της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026, η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου κηρύχθηκε σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσες δράσεις, όπως αυτές προβλέπονται στο σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών, δίνοντας τη δυνατότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να ενισχυθεί άμεσα με κατάλληλο προσωπικό, εξοπλισμό κλπ.

Τέλος, όπως ανακοινώθηκε χθες, θα υπάρξει αποζημίωση, με βάση τα τιμολόγια, για γάλα που παραλαμβάνεται από τυροκομεία της Λέσβου, αλλά δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εξαιτίας των μέτρων που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της διασποράς του αφθώδους πυρετού.

Η αποζημίωση θα αφορά γάλα που παρελήφθη κατά τη διάρκεια των μέτρων.

Με προσωπικό ασφαλείας οι Δήμοι του νησιού την Δευτέρα – Κρίσιμη συνάντηση στο ΥΠΑΑΤ

Αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιών των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, και λειτουργία τους με προσωπικό ασφαλείας την Δευτέρα 23 Μαρτίου αποφάσισαν οι Δήμαρχοι αντίστοιχα Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας και Ταξιάρχης Βέρρος.

Η Δευτέρα 23 Μαρτίου κρίνεται μέρα κρίσιμης συνάντησης στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα των επιπτώσεων από τα μέτρα για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβοενώ όπως έγινε γνωστό σε αυτήν θα συμμετέχουν ο περιφερειάρχης, οι δήμαρχοι του νησιού και εκπρόσωποι των συνεταιρισμών και των τυροκόμων.

Το κλείσιμο των Δήμων πραγματοποιείται σε ένδειξη διαμαρτυρίας και υποστήριξης των θιγομένων κτηνοτρόφων και παραγωγών της Λέσβου.

Κλειστές και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου τη Δευτέρα

Με απόφαση του περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη όλες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας στην Λέσβο πλην της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και των οχημάτων θα παραμείνουν κλειστές αύριο Δευτέρα 23 Μαρτίου. Σε ένδειξη συμπαράστασης στον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου.

Σε αποκλεισμό του λιμανιού μέχρι αύριο, προχωρούν οι κτηνοτρόφοι του νησιού

Στον πλήρη αποκλεισμό μέχρι αύριο, Δευτέρα το βράδυ, όλων των πυλών εισόδου και εξόδου του λιμανιού της Μυτιλήνης, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου. Ας σημειωθεί ότι το λιμάνι έχει αποκλειστεί από τις 2 το μεσημέρι. Σε αυτό επιτρέπεται η είσοδος μόνο των 1600 επισκεπτών του νησιού προκειμένου να αναχωρήσουν με τα πλοία της γραμμήςγια τις απέναντι τουρκικές ακτές.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, και το Επιμελητήριο Λέσβου αύριο, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, θα παραμείνει κλειστό, «προχωρώντας σε αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιών του, σε ένδειξη αγώνα και έμπρακτης συμπαράστασης προς τους κτηνοτρόφους, παραγωγούς και τυροκόμους του νησιού».