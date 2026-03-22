Έκρηξη σε κτήρια στην Κωνσταντινούπολη: Απεγκλωβίστηκε και 10ο άτομο - Ένας ακόμα αγνοούμενος

Συνεχίζονται οι έρευνες διάσωσης
Δέκα άτομα απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια μετά την κατάρρευση δύο κτηρίων στην περιοχή Φατίχ στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τις Αρχές.
Συνολικά 11 άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια, εκ των οποίων οι 10 διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να συνεχίζονται.
Πρόκειται για το 10ο άτομο που ανασύρεται μέχρι στιγμής, με την επιχείρηση διάσωσης να συνεχίζεται για τον εντοπισμό ενός ακόμη αγνοούμενου.
Δύο εισαγγελείς ορίστηκαν για τη διερεύνηση της έκρηξης που σημειώθηκε στην περιοχή Φατίχ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση δύο κτιρίων.
Όπως δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, έχει ήδη ξεκινήσει δικαστική έρευνα υπό την Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης, με στόχο να διακριβωθούν πλήρως τα αίτια του περιστατικού.
Το χρονικό της τραγωδίας
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Κωνσταντινούπολης μετά από σφοδρή έκρηξη που σημειώθηκε στην περιοχή Φατίχ, με αποτέλεσμα την κατάρρευση δύο κτιρίων. Αν και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για ένα κτίριο, ο κυβερνήτης της πόλης επιβεβαίωσε αργότερα πως πρόκειται για δύο διώροφα οικήματα στην οδό Ebe της συνοικίας Αϊβανσαράι.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής από τις γύρω περιοχές, καθώς και ομάδες της αστυνομίας που έχουν αποκλείσει την περιοχή σε ακτίνα 500 μέτρων για λόγους ασφαλείας. Όπως μεταδίδει το CNN TURK, στην επιχείρηση συμμετέχουν και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά K9, ενώ οι διασώστες πραγματοποιούν έρευνες στα ερείπια.
Αν και το σενάριο της έκρηξης φυσικού αερίου παραμένει το επικρατέστερο σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανότητας καθίζησης του εδάφους.
