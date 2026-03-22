Έκρηξη σε κτήρια στην Κωνσταντινούπολη: Απεγκλωβίστηκε και 10ο άτομο - Ένας ακόμα αγνοούμενος

Δέκα άτομα απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια μετά την κατάρρευση δύο κτηρίων στην περιοχή Φατίχ στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τις Αρχές.

Συνολικά 11 άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια, εκ των οποίων οι 10 διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να συνεχίζονται.

Δύο εισαγγελείς ορίστηκαν για τη διερεύνηση της έκρηξης που σημειώθηκε στην περιοχή Φατίχ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση δύο κτιρίων.