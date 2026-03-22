Πάτρα: «Σιγή» στον Προαστιακό λόγω 24ωρης απεργίας τη Δευτέρα

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών προχωρά σε 24ωρη πανελλαδική απεργία τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, με αφορμή την έναρξη της δίκης για το Σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η κινητοποίηση θα διαρκέσει από τα πρώτα λεπτά της ημέρας έως τα μεσάνυχτα και αφορά το σύνολο των εργαζομένων στον σιδηροδρομικό τομέα.

Στο πλαίσιο της απεργίας, ο Προαστιακός δεν θα πραγματοποιήσει κανένα δρομολόγιο.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία τονίζει πως, τρία χρόνια μετά την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, παραμένει επιτακτική η ανάγκη για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών. Όπως επισημαίνεται, η έναρξη της δίκης αποτελεί κρίσιμη στιγμή, όχι μόνο για τη Δικαιοσύνη, αλλά και για την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και το κράτος δικαίου.