Υπόθεση Τσαγκαράκη: Ο άνθρωπος που ενημέρωσε τις Αρχές - Ανησυχία στους συλλέκτες που προμηθεύτηκαν έργα τέχνης

Νέα στοιχεία στο φως για την υπόθεση του Γιώργου Τσαγκαράκη, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή πλαστών έργων τέχνης, διακεκριμένη απάτη, παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αρχαιοκαπηλίας και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Όπως αποκάλυψε ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης στο Star, η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από ενημέρωση που έλαβε από δημοσιογράφο, ο οποίος εντόπισε σχετικό βίντεο στην πλατφόρμα TikTok.

«Με ενημέρωσε συνάδελφός σας, γνωρίζοντας τη δράση μου κατά της αρχαιοκαπηλίας, και μου ζήτησε να απευθυνθώ στις αρχές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος, όπως είπε, προχώρησε άμεσα σε ενημέρωση του αρμόδιου τμήματος της αστυνομίας, με το οποίο συνεργάζεται εδώ και περίπου 35 χρόνια. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησήτου για την ταχύτητα αντίδρασης των Αρχών, κάνοντας λόγο για «άριστη δουλειά» και «γρήγορα αντανακλαστικά».

Η αξία του Ευαγγελίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς

Αναφερόμενος στο επίμαχο Ευαγγέλιο, ο κ. Τσούκαλης υπογράμμισε τη μεγάλη ιστορική και πολιτιστική του αξία, εξηγώντας ότι τα ευαγγέλια που τυπώθηκαν στη Βενετία τον 17ο και 18ο αιώνα -συχνά από Ηπειρώτες τυπογράφους- θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά.

Ωστόσο, όπως τόνισε, τέτοια αντικείμενα δεν μπορούν να αποτιμηθούν με οικονομικούς όρους.

«Η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας είναι οικουμενική και ανυπολόγιστης αξίας. Δεν μπορεί να μετρηθεί ούτε σε ευρώ ούτε σε δολάρια», δήλωσε.

Τα ερωτήματα για τα έργα τέχνης

Σε ό,τι αφορά τα έργα τέχνης που εντοπίστηκαν, ο ιδιωτικός ερευνητής σημείωσε ότι την τελική αξιολόγηση της αυθεντικότητας και της αξίας τους θα την κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού.

Παράλληλα, έθεσε ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα κατοχής και διάθεσης των έργων, επισημαίνοντας ότι, εφόσον πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία, θα πρέπει να είναι δηλωμένα.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα αντίγραφα έργων τέχνης, τονίζοντας ότι θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση, ώστε να μην παρουσιάζονται ως αυθεντικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι η υπόθεση ενδέχεται να βασίζεται και σε προγενέστερες πληροφορίες που είχαν συλλέξει οι Αρχές, ενώ επεσήμανε ότι η κοινωνία εμφανίζεται ολοένα και πιο ευαισθητοποιημένη απέναντι σε τέτοια φαινόμενα.

Ανησυχία στους συλλέκτες

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όπως αναφέρει το από τη στιγμή που η είδηση της σύλληψης του Γιώργου Τσαγκαράκη έγινε γνωστή, είναι έκδηλη η ανησυχία ανάμεσα στους συλλέκτες και σε όσους είχαν αγοράσει έργα τέχνης στις συγκεκριμένες δημοπρασίες.

Όπως αναφέρουν έμπιστες πηγές στο ethnos.gr, η ΕΛ.ΑΣ. έχει δεχτεί πλήθος τηλεφωνημάτων και e-mail από ανθρώπους που είχαν αγοράσει έργα τέχνης και φοβούνται πως αυτά είναι πλαστά. Αρκετοί από αυτούς, ρωτούν λεπτομέρειες και για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να διαπιστώσουν την γνησιότητα ή μη των αποκτημάτων τους.