Mέση Ανατολή: Απάντηση Ιράν στο τελεσίγραφο Τραμπ "Τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εντελώς"

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις σε Ιράν, Ισραήλ, Περσικό Κόλπο και Μέση Ανατολή, λεπτό προς λεπτό.

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η Υφήλιος την κλιμακούμενη και επεκτεινόμενη σύγκρουση των Αμερικανο-ισραηλινών με το Ιράν που τείνει να ξεφύγει πλέον και από τα όρια ενός περιφερειακού πολέμου έχοντας παγκόσμιες συνέπειες.

17:20

Πεζεσκιάν: «Το Ιράν θα αντιμετωπίσει τις απειλές στο πεδίο»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζέσκιαν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα «αντιμετωπίσει τις απειλές στο πεδίο της μάχης».

Σχολιάζοντας τις απειλές του Τραμπ να πλήξει τα ιρανικά εργοστάσια ενέργειας εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν επαναλειτουργήσουν πλήρως, ο Πεζεσκιάν ανέφερε σε ανάρτηση στο X ότι οι «απειλές και η τρομοκρατία» κατά του Ιράν ενισχύουν μόνο την εθνική ενότητα της χώρας.

«Το Ιράν θα αντιμετωπίσει αποφασιστικά τις απειλές στο πεδίο της μάχης», πρόσθεσε.

Σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, είπε ότι «είναι ανοιχτά για όλους, εκτός από όσους παραβιάζουν το έδαφός μας».

17:15

Αμερικανός ΥΠΟΙΚ: «Κάποιες φορές πρέπει να κλιμακώσεις για να αποκλιμακώσεις»

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει «όλες τις επιλογές στο τραπέζι» στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Μερικές φορές πρέπει να κλιμακώσεις για να αποκλιμακώσεις», δήλωσε ο Μπέσεντ στο NBC News, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν οι ΗΠΑ αυξάνουν τις επιθέσεις τους, παρά το ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι σκεφτόταν να «αποκλιμακώσει» τον πόλεμο με το Ιράν.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων στο νησί Χαργκ του Ιράν, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ διεξήγαγαν «πολύ επιτυχημένη» εκστρατεία βομβαρδισμών στο νησί και επανέλαβε ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι».

Ο Μπέσεντ δήλωσε ακόμα ότι οι περισσότερες επιθέσεις του Ιράν είναι «μοναχικές ενέργειες» και ότι οι δύο πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον της κοινής βάσης Βρετανίας-ΗΠΑ στο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό ήταν «κινήσεις απόγνωσης».



16:45

Πώς Τραμπ και Ιράν απειλούν να κλιμακώσουν τη σύγκρουση

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και το Ιράν απείλησαν να κλιμακώσουν τον πόλεμο επεκτείνοντας τις εχθροπραξίες και βαθαίνοντας την περιφερειακή κρίση, καθώς και την ανησυχία στις παγκόσμιες αγορές.

Οι κίνδυνοι επιδείνωσης της περιφερειακής σύγκρουσης, υπογραμμίζονται:

από την ιρανική απειλή να πλήξει μονάδες αφαλάτωσης σε χώρες του Κόλπου που αντιμετωπίζουν έλλειψη νερού, γεγονός ιδιαίτερα σοβαρό για τις ερήμους όπου ο πληθυσμός και η οικονομία εξαρτώνται από τις εγκαταστάσεις αυτές.

την απειλή του Τραμπ το Σάββατο, να «αφανίσει» τα ιρανικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ μέσα σε 48 ώρες, σηματοδοτώντας σημαντική κλιμάκωση, μόλις μια ημέρα αφότου είχε μιλήσει για «αποκλιμάκωση» του πολέμου, που τώρα βρίσκεται στην τέταρτη εβδομάδα του.

την απειλή του Ιράν την Κυριακή ότι θα πλήξει αμερικανικές υποδομές, καθώς και ενεργειακές εγκαταστάσεις και μονάδες αφαλάτωσης στον Κόλπο, αν ο Τραμπ εκτελέσει την απειλή του, ενώ Αμερικανοί πεζοναύτες και βαριά αποβατικά συνεχίζουν να κατευθύνονται στην περιοχή.

την απειλή των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ότι τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εντελώς. Επιπλέον, προειδοποίησαν ότι εταιρείες αμερικανικών συμφερόντων που είναι συνδεδεμένες με ενεργειακές υποδομές στην περιοχή θα «καταστραφούν πλήρως».

Σημειώνεται ότι η Τεχεράνη εκτόξευσε για πρώτη φορά πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς χθες, Σάββατο, ενώ ιρανική επίθεση στόχευσε περιοχή κοντά στον πυρηνικό αντιδραστήρα του Ισραήλ, περίπου 13 χλμ νοτιοανατολικά της πόλης Ντιμόνα.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον αρχηγό του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, το Ιράν εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους με βεληνεκές 4.000 χλμ προς τη στρατιωτική βάση ΗΠΑ–Βρετανίας στον Ινδικό Ωκεανό, στο Ντίεγκο Γκαρσία.

Το Ισραήλ από πλευράς του, ανακοίνωσε ότι διέταξε τον στρατό του να επιταχύνει την κατεδάφιση κατοικιών σε «χωριά πρώτης γραμμής» στον Λίβανο για να τερματίσει τις απειλές κατά των ισραηλινών κοινοτήτων και να καταστρέψει όλες τις γέφυρες πάνω από τον ποταμό Λιτάνι που χρησιμοποιούνταν, όπως αναφέρει, για «τρομοκρατικές δραστηριότητες».



16:18

Απάντηση Ιράν στο τελεσίγραφο Τραμπ - «Τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν ερμητικά»

Αν ο Τραμπ χτυπήσει ενεργειακές υποδομές του Ιράν, τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εντελώς, απείλησαν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Επιπλέον, προειδοποίησαν ότι εταιρείες αμερικανικών συμφερόντων που είναι συνδεδεμένες με ενεργειακές υποδομές στην περιοχή θα «καταστραφούν πλήρως».

Χθες, Σάββατο, ο Τραμπ απείλησε να «αφανίσει» τα ιρανικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ μέσα σε 48 ώρες, σηματοδοτώντας σημαντική κλιμάκωση. Μόλις μια ημέρα νωρίτερα είχε μιλήσει για «αποκλιμάκωση» του πολέμου, που βρίσκεται πλέον στην τέταρτη εβδομάδα.

15:58

Ιράν: Σοβαρές ζημιές σε υποδομές ύδρευσης και ενέργειας από τα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ

Κρίσιμες υποδομές ύδρευσης και ενέργειας του Ιράν έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές λόγω των πληγμάτων των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε δεκάδες χιλιάδες μη στρατιωτικές τοποθεσίες, αναφέρουν αξιωματούχοι του καθεστώτος.

«Οι ζωτικής σημασίας υποδομές ύδρευσης και ηλεκτρισμού της χώρας έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές μετά από τρομοκρατικές και κυβερνοεπιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Αμπάς Αλιαμπαντί, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

«Οι επιθέσεις στόχευσαν δεκάδες εγκαταστάσεις μεταφοράς και επεξεργασίας νερού και κατέστρεψαν τμήματα κρίσιμων δικτύων ύδρευσης», σημείωσε, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την αποκατάσταση των ζημιών.

Ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, Πιρχοσεΐν Κολιβάντ, αναφέρει ότι ο συνολικός αριθμός των μη στρατιωτικών τοποθεσιών που έχουν υποστεί ζημιές «έχει φτάσει τις 81.365 βάσει των τελευταίων επιτόπιων αξιολογήσεων». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει οικιστικές και εμπορικές μονάδες, σχολεία, ιατρικά κέντρα και οχήματα.

Το AFP δεν ήταν σε θέση να έχει πρόσβαση στις τοποθεσίες ή να επαληθεύσει τους αριθμούς εκτός της ιρανικής πρωτεύουσας, αλλά δημοσιογράφοι στην Τεχεράνη έχουν αναφέρει ζημιές σε πολλαπλά κτίρια κατοικιών και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές.

Περισσότεροι από 1.200 Ιρανοί έχουν σκοτωθεί σε πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του υπουργείου Υγείας του Ιράν στις 8 Μαρτίου, ο οποίος δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Σήμερα, το ISNA μεταδίδει ότι πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε νοσοκομείο στη νότια πόλη Αχβάζ, στην επαρχία Χουζεστάν.

15:52

IDF: Τουλάχιστον 400 πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί από το Ιράν, το 92% έχει αναχαιτιστεί

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει προς το Ισραήλ περισσότερους από 400 βαλλιστικούς πυραύλους αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος, το 92% των οποίων έχουν αναχαιτισθεί, όπως δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Από τις 28 Φεβρουαρίου, «το Ιράν έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 400 βαλλιστικούς πυραύλους» στο Ισραήλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος, ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι.

«Έχουμε πετύχει εξαιρετικά ποσοστά αναχαίτισης, κατά προσέγγιση 92% επιτυχία, για τέσσερις εγκαταστάσεις άμεσης πρόσκρουσης», πρόσθεσε.

«Οι βαλλιστικοί πύραυλοι που είδαμε χθες δεν είναι διαφορετικοί από τους βαλλιστικούς πυραύλους που έχουμε αναχαιτίσει στο παρελθόν και που θα αναχαιτίσουμε στο μέλλον», σχολίασε εξάλλου ο εκπρόσωπος αυτός.

Δύο ιρανικοί πύραυλοι έπεσαν χθες βράδυ στις πόλεις Ντιμόνα και Αράντ, στο νότιο Ισραήλ, τραυματίζοντας περισσότερους από 100 ανθρώπους και προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

15:49

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ καταγγέλλει ιρανική επίθεση με βόμβες διασποράς - Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

15:46

Η Χεζμπολάχ αναφέρει πυραυλικές επιθέσεις σε ισραηλινές θέσεις κοντά στα σύνορα

Σε ξεχωριστές ανακοινώσεις, η λιβανέζικη οργάνωση ανέφερε ότι στοχοποίησε ισραηλινά στρατεύματα στην τοποθεσία Μαρτζ απέναντι από την πόλη Μαρκάμπα, καθώς και στην Τζαλ αλ-Χάμαρ, νότια της Οντάισεχ.

Ανέφερε επίσης ότι πραγματοποίησε μια τρίτη πυραυλική επίθεση με στόχο Ισραηλινούς στρατιώτες στην περιοχή του έργου Taybeh.

15:44

4 νεκροί και 7 τραυματίες από τις πρόσφατες ισραηλινές επιδρομές στον νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ εξαπέλυσε φονικές αεροπορικές επιθέσεις στις πόλεις Αλ-Σουλτανίγια και Ας-Σαουάνα του νότιου Λιβάνου, μεταδίδει το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, επικαλούμενο το Υπουργείο Υγείας.

Η επίθεση στην Αλ-Σουλτανίγια στοίχισε τη ζωή σε τρία άτομα και τραυμάτισε άλλα τρία, ενώ η επίθεση στην Ας-Σαουάνα σκότωσε ένα άτομο και τραυμάτισε τέσσερα, σύμφωνα με την αναφορά.

Συνολικά, οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 1.024 ανθρώπων και τον τραυματισμό 2.740, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.

15:32

Το Ισραήλ ανατίναξε γέφυρα στον νότιο Λίβανο

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε τη γέφυρα Κασμίγια στον ποταμό Λιτάνι στο νότιο Λίβανο, λίγες ώρες μετά από σχετική απειλή.

Το βίντεο δείχνει τη στιγμή που χτυπήθηκε η γέφυρα, η οποία βρίσκεται στον παράκτιο αυτοκινητόδρομο.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι θα χτυπήσει τη γέφυρα για να εμποδίσει τη Χεζμπολάχ να μεταφέρει πράκτορες και όπλα στο νότιο Λίβανο.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι ο ίδιος και ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσαν εντολή στον στρατό να επιταχύνει την κατεδάφιση λιβανέζικων σπιτιών σε «χωριά της πρώτης γραμμής», προκειμένου να τερματιστούν οι απειλές κατά των ισραηλινών κοινοτήτων.

14:56

ΠΟΥ: Ο πόλεμος έφτασε σε «επικίνδυνο στάδιο» μετά τις επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, προειδοποίησε ότι τα πλήγματα γύρω από πυρηνικές τοποθεσίες στο Ιράν και το Ισραήλ ώθησαν τον πόλεμο σε ένα «επικίνδυνο στάδιο».

«Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έφτασε σε ένα επικίνδυνο στάδιο, με πλήγματα που φέρεται να έπληξαν το Συγκρότημα Εμπλουτισμού της Νατάνζ στο Ιράν και την ισραηλινή πόλη Ντιμόνα, όπου βρίσκεται πυρηνική εγκατάσταση», έγραψε σε ανάρτησή του στο X. «Δεν έχουν αναφερθεί ενδείξεις μη φυσιολογικών ή αυξημένων επιπέδων ραδιενέργειας εκτός των εγκαταστάσεων».

«Οι επιθέσεις που στοχοποιούν πυρηνικές τοποθεσίες δημιουργούν μια κλιμακούμενη απειλή για τη δημόσια υγεία και την περιβαλλοντική ασφάλεια».

14:55

Νέο κύμα ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε «εκτεταμένο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά υποδομών της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο».

14:51

Νεκρός διοικητής της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σύμφωνα με το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε διοικητή της Δύναμης Ραντβάν -ειδική μονάδα της Χεζμπολάχ- και δύο ακόμη άτομα σε πλήγμα στον νότιο Λίβανο.

Σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι ο Αμπου Χαλίλ Μπαρτζί σκοτώθηκε μαζί με ακόμη δύο μέλη της Χεζμπολάχ σε αεροπορικό πλήγμα στην περιοχή Ματζντάλ Σελέμ.

Ο στρατός πρόσθεσε ότι πραγματοποίησε και άλλες επιθέσεις σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι, εκ των οποίων πάνω από 100 παιδιά, έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από την αρχή της τελευταίας κλιμάκωσης.

14:45

Νετανιάχου: «Θαύμα» το ότι δεν υπήρξαν θύματα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επισκέφθηκε την Αράντ στο νότιο Ισραήλ, όπου περισσότεροι από 80 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ιρανικούς πυραύλους που έπληξαν την πόλη χθες, Σάββατο.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε «θαύμα» το γεγονός ότι δεν υπήρξαν θύματα και κάλεσε τους πολίτες να μην είναι «εφησυχασμένοι» και να κατευθύνονται στα καταφύγια όταν υπάρχουν προειδοποιήσεις για πυραύλους.

14:37

Σλοβενία: Περιορισμοί στην αγορά καυσίμων, λόγω ελλείψεων

Η Σλοβενία βάζει όριο στην αγορά καυσίμων για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στις αντλίες, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια των προμηθειών καθώς η χώρα οδεύει προς εκλογές, όπως μεταδίδει το Reuters.

Το προβλεπόμενο όριο στα πρατήρια διαμορφώνεται σε 50 λίτρα ανά ημέρα για ιδιωτικά οχήματα και σε 200 λίτρα για νομικά πρόσωπα και ιδιώτες επιχειρηματίες, όπως οι αγρότες. Οι περιορισμοί θα ισχύουν έως νεότερης ανακοίνωσης, ανακοίνωσε το Σάββατο το βράδυ ο πρωθυπουργός, Ρόμπερτ Γκολόμπ.

«Σας διαβεβαιώνω ότι υπάρχουν αρκετά καύσιμα στη Σλοβενία, οι αποθήκες είναι γεμάτες και δεν θα υπάρξουν ελλείψεις», δήλωσε ο Γκολόμπ, φιλελεύθερος υποψήφιος απέναντι στον δεξιό λαϊκιστή Γιάνεζ Γιανσά στις εκλογές της Κυριακής.

Ο Γκολόμπ εξήγησε ότι το πρόβλημα έγκειται στη μεταφορά καυσίμων προς τα πρατήρια και ότι ο στρατός θα χρησιμοποιήσει βυτιοφόρα για να βοηθήσει τους λιανέμπορους στις προμήθειες.

Η Petrol, η μεγαλύτερη σλοβενική εταιρεία διανομής πετρελαίου, αντιμετώπισε ελλείψεις, προκαλώντας μεγάλες ουρές στα πρατήρια τις τελευταίες ημέρες.

Πολλά πρατήρια της Petrol σε όλη τη Σλοβενία παρέμειναν κλειστά την Κυριακή. Εκείνα που ανήκουν στην ουγγρική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου MOL παρέμειναν ανοιχτά, αλλά είχαν ήδη περιορίσει την αγορά σε 30 λίτρα ανά άτομο και 200 λίτρα για νομικά πρόσωπα.

«Δεν πίστευα ότι η τοπική αγορά θα… συνδεόταν τόσο γρήγορα με τα γεγονότα στο Ιράν», δήλωσε ο Σάλι Πιερ-Αλέν, Ελβετός τουρίστας στη Λιουμπλιάνα.

14:23

Ενας νεκρός από ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα

Ενα άτομο σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν σε ισραηλινό πλήγμα που στόχευε ομάδα κατοίκων στη γειτονιά Σέιχ Ραντβάν, στη δυτική πλευρά της Πόλης της Γάζας, σύμφωνα με τοπικά Μέσα.

14:21

Κατς: Το Ιράν θα βρεθεί δεκαετίες πίσω εάν συνεχίσει να πλήττει πόλεις

Ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα πλήξει το Ιράν με τρόπο που θα το «γυρίσει δεκαετίες πίσω» σε απάντηση για τις επιθέσεις του, κατηγορώντας το ότι στοχεύει σκόπιμα αμάχους.

«Εάν αυτό συνεχιστεί, θα βεβαιωθούμε ότι θα πλήξουμε το Ιράν τόσο σφοδρά που θα γυρίσει δεκαετίες πίσω», είπε ο Κατς κατά την επίσκεψή του στο σημείο όπου πύραυλος χτύπησε την πόλη Αράντ στο νότιο Ισραήλ, τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους.

Ο Κατς κατηγόρησε τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν ότι «εκτοξεύουν σκόπιμα πυραύλους σε αστικά κέντρα», υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να ασκηθεί πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση ώστε να σταματήσει τον πόλεμο. «Αυτό δεν θα συμβεί», τόνισε.

14:17

Ο Πάπας Λέων χαρακτήρισε τον πόλεμο «σκάνδαλο» για την ανθρωπότητα

Ο Πάπας Λέων δήλωσε ότι ο θάνατος και η δυστυχία που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποτελούν «σκάνδαλο για ολόκληρη την ανθρώπινη οικογένεια», επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν εισέρχεται στην τέταρτη εβδομάδα, ο πρώτος Αμερικανός πάπας δήλωσε ότι παρακολουθεί με «ανησυχία» την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και σε άλλες περιοχές που καταστρέφονται από τον πόλεμο και τη βία.

«Δεν μπορούμε να μένουμε σιωπηλοί μπροστά στον πόνο τόσων ανθρώπων, αβοήθητων θυμάτων αυτών των συγκρούσεων. Αυτό που τους πλήττει πλήττει ολόκληρη την ανθρωπότητα», ανέφερε ο Λέων κατά την εβδομαδιαία προσευχή στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου.

13:24

Ο Νετανιάχου καλεί την Ευρώπη να συμμετάσχει στον πόλεμο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέφθηκε το σημείο πυραυλικής επίθεσης στην πόλη Αράντ του νότιου Ισραήλ.

Κατά την επίσκεψή του στο σημείο πλήγματος, κάλεσε τους ηγέτες της διεθνούς κοινότητας να δεσμεύσουν τις χώρες τους στη κοινή στρατιωτική εκστρατεία Ισραήλ–ΗΠΑ κατά του Ιράν, επικαλούμενος την πρόσφατη εκτόξευση πυραύλου από την Τεχεράνη με στόχο τη βρετανο-αμερικανική στρατιωτική βάση στον Ινδικό Ωκεανό, στο Ντιέγκο Γκαρσία.

Η ανεπιτυχής επίθεση, όπως είπε, δείχνει ότι το Ιράν διαθέτει πυραύλους με μεγαλύτερη εμβέλεια από ό,τι εκτιμάτο μέχρι σήμερα.

«Εκτόξευσαν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο προς το Ντιέγκο Γκαρσία… Πλέον έχουν τη δυνατότητα να πλήξουν βαθιά μέσα στην Ευρώπη», δήλωσε, προσθέτοντας: «Ηρθε η ώρα να δούμε τους ηγέτες και άλλων χωρών να συντάσσονται».