Νέα Παιδική Χαρά στην Περιβόλα εγκαινίασε ο Δήμος Πατρέων

Στα παιδιά της Περιβόλας παραδόθηκε κι επίσημα σήμερα (22 Μάρτη) στις 10.30 το πρωί, η νέα Παιδική Χαρά που δημιούργησε η Δημοτική Αρχή για την ψυχαγωγία τους.

Παρουσία κατοίκων και παιδιών της περιοχής πραγματοποιήθηκε εκδήλωση καλωσορίσματος παρουσία του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους κατοίκους και τα παιδιά.

Παρόντες, από την Δημοτική Αρχή, ήταν επίσης ο Αντιδήμαρχος Έργων, Παναγιώτης Μελάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος, Χρήστος Γιαννόπουλος και η Πρόεδρος του Ανατολικού Διαμερίσματος Ρένα Σκαρλάτου.

"'Πρόκειται για την πιο πρόσφατη, από τις Παιδικές Χαρές που έχει δημιουργήσει ο Δήμος στο Ανατολικό Διαμέρισμα, και βρίσκεται στην πλατεία Μενεξέδων (δίπλα από την Εκκλησία Ζωοδόχου Πηγής) η οποία διαμορφώθηκε εξ ολοκλήρου από τον Δήμο και τη Διεύθυνση Αυτεπιστασίας του.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να σχεδιάζει και να υλοποιεί, στις συνοικίες και στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου, έργα για τα παιδιά, τη νεολαία και τους δημότες με κριτήριο τις ανάγκες τους" αναφέρει η ανακοίνωση.