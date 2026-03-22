25η Μαρτίου: «Με ομπρέλα οι παρελάσεις», τι λένε οι μετεωρολόγοι για το σκηνικό του καιρού

Ξεκαθαρίζει η εικόνα του καιρού για την 25η Μαρτίου, με τα τελευταία στοιχεία των προγνωστικών μοντέλων να δείχνουν ότι δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές.

Οι μετεωρολόγοι, ο ένας μετά τον άλλο, παρουσιάζουν τις εκτιμήσεις τους για την εξέλιξη των φαινομένων, επισημαίνοντας ότι τα «σήματα» για έντονες βροχοπτώσεις παραμένουν περιορισμένα, ενώ τα περισσότερα δεδομένα συγκλίνουν σε ήπιες και τοπικές βροχές.

Τι λένε οι μετεωρολόγοι για τον καιρό της 25ης Μαρτίου

Χωρίς μεγάλες αλλαγές φαίνεται να κυλά ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία των προγνωστικών μοντέλων που παρουσίασε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στο Facebook.

Για την Τετάρτη 25 Μαρτίου στην Αθήνα υπάρχει πιθανότητα ασθενών βροχών, όμως τα ποσά που προβλέπονται είναι μικρά, περίπου 1–2 χιλιοστά, και η πιθανότητα εκδήλωσης φτάνει γύρω στο 45%.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ

Δεν υπάρχει κάποια σημαντική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού.

Επειδή όλοι θέλουν τον καιρό της 25ης Μαρτίου σας παραθέτω τα προγνωστικά του ECMWF τα οποία για την Τετάρτη οι ΕΝS προβλέψεις μας στην Αθήνα δίνουν 1-2mm ως μέσο υετό με πιθανότητα 45%. Η γενική εικόνα δείχνει ότι τα περισσότερα διαστήματα της εβδομάδας στην Αθήνα δεν έχουν έντονο σήμα βροχής, η Παρασκευή είναι η ημέρα με τη σημαντικότερη πιθανότητα για αξιόλογο υετό και οι υπόλοιπες ημέρες δίνουν κυρίως ασθενείς ή τοπικές βροχές».