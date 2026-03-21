Για πρώτη φορά η χονδρική τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπερνάει την αμόλυβδη

Τρεις εβδομάδες μετά την 28η Φεβρουαρίου, όταν άρχισε η επίθεση κατά του Ιράν, τα διυλιστήρια εκδίδουν το δελτίο τιμών για τα καύσιμα μεαυξήσεις 50% στη διυλιστηριακή τιμή της αμόλυβδης και 75% στο πετρέλαιο κίνησης.

Η 4η εβδομάδα πολέμου ξεκινάει με το βαρέλι στα 112 δολάρια και τους πρωταγωνιστές της σύρραξης να αναζητούν τρόπους συγκράτησης του μεγαλύτερου ράλι μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το ertnews.gr στην Ελλάδα για πρώτη φορά η χονδρική τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε την αντίστοιχη της αμόλυβδης.

Η χονδρική τιμή του πετρελαίου κίνησης και που έφτασε από 1,26 ευρώ έφτασε στο 1,56 και το 1,09 ευρώ της αμόλυβδης έγινε 1,53 ευρώ. Δηλαδή, επιπλέον 27 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη και επιπλέον 47 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

Για πρώτη φορά μετά το 2022 η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα φτάσει στη λιανική να είναι μεγαλύτερη από την αμόλυβδη, προκαλώντας ιδιάιτερη ανησυχία επειδή το πετρέλαιο είναι κατά κύριο λόγο επαγγελματικό καύσιμο και επηρεάζει τις τιμές εκατοντάδων προϊόντων.

Όσον αφορά την τιμή λιανικής είναι καθημερινές οι ανατιμήσεις και δυστυχώς με τα μέχρι τώρα δεδομένα θα υπάρξει συνέχεια και την επόμενη εβδομάδα. Το 1,75 ευρώ της αμόλυβδης θα φτάσει στα 2,10 ευρώ με μια αύξηση περίπου 35 λεπτά το λίτρο, ενώ και το πετρέλαιο κίνησης από 1,57 ευρώ θα γίνει 2,13 ευρώ.

Η Ελλάδα καταναλώνει τρία δισεκατομμύρια λίτρα πετρελαίου κίνησης τον χρόνο, δηλαδή περίπου οκτώ εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου κίνησης την ημέρα.

Για να γεμίσει ένα ντεπόζιτο 50 λίτρων, για παράδειγμα χρειάζονται 28 ευρώ επιπλέον σε σχέση με αυτό το οποίο απαιτούνταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.

Η συνολική ημερήσια επιβάρυνση για την οικονομία, την οποία την πληρώνουν οι καταναλωτές, είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ.