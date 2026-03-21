Μήνυμα προέδρου ΔΕΥΑ Αιγιαλείας Γιώργου Ντίνου για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού (22 Μαρτίου), ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας κ. Γιώργος Ντίνος προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει εμφανώς την ποσότητα και την ποιότητα του νερού παγκοσμίως. Ως υπεύθυνοι πολίτες, οφείλουμε να προστατέψουμε με κάθε τρόπο αυτό το πολύτιμο αγαθό της φύσης, που μαζί με το οξυγόνο αποτελούν τα κύρια συστατικά της ζωής.

Η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, την καινοτομία και την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων, κατευθύνεται με υπευθυνότητα και με διαρκείς δράσεις και παρεμβάσεις στον δρόμο για ένα δίκαιο, βιώσιμο και ισότιμο περιβάλλον για όλους.

Με σεβασμό στο περιβάλλον αλλά και στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες, εργαζόμαστε άοκνα για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών με τρόπο που μας φέρνει ανάμεσα στις πρότυπες ΔΕΥΑ της χώρας και κοιτάζοντας πάντοτε θετικά προς το μέλλον».