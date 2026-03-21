Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου - “Τα μέτρα οδηγούν σε οικονομική ασφυξία”

Διαμαρτυρία κτηνοτρόφων πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Μυτιλήνης το μεσημέρι του Σαββάτου (21/3), με τους διαδηλωτές να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στα μέτρα καραντίνας που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού στο νησί.

Όπως γράφει η ιστοσελίδα stonisi.gr, η κινητοποίηση έχει συγκεντρώσει σημαντικό αριθμό επαγγελματιών του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι δηλώνουν ότι “τα περιοριστικά μέτρα οδηγούν σε οικονομική ασφυξία, επηρεάζοντας άμεσα τη βιωσιμότητα των εκτροφών και της συνολικής παραγωγικής δραστηριότητας”.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 21 Μαρτίου, η πρόσβαση στο λιμάνι της Μυτιλήνης έχει αποκλειστεί. Παράλληλα, λεωφορείο της Αστυνομίας έχει τοποθετηθεί στην είσοδο του λιμανιού, με στόχο τον έλεγχο της πρόσβασης και την αποτροπή της εισόδου των διαδηλωτών στον χώρο.

Αντιδράσεις για τα μέτρα καραντίνας

Οι κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για δυσανάλογα αυστηρά μέτρα, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, δεν συνοδεύονται από επαρκή στήριξη της πολιτείας. Ιδιαίτερα επισημαίνουν ότι οι περιορισμοί στη διακίνηση προϊόντων και η διακοπή συνεργασιών με μονάδες επεξεργασίας δημιουργούν άμεσο πρόβλημα επιβίωσης.

Αποζημίωση για γάλα που παραλαμβάνεται από τυροκομεία της Λέσβου – Η ανακοίνωση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Αποζημιώσεις στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων κατά της διασποράς του αφθώδους πυρετού ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, κατόπιν συνεννόησης με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι θα υπάρξει αποζημίωση, με βάση τα τιμολόγια, για γάλα που παραλαμβάνεται από τυροκομεία της Λέσβου, αλλά δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξαιτίας των μέτρων που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της διασποράς του αφθώδους πυρετού.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η αποζημίωση θα αφορά γάλα, που παρελήφθη κατά τη διάρκεια των μέτρων.







