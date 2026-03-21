Reuters: Ο πόλεμος με το Ιράν ξεφεύγει από τον έλεγχο του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκληρώνει την τρίτη εβδομάδα του πολέμου με το Ιράν αντιμετωπίζοντας μια κρίση που φαίνεται να ξεφεύγει από τον έλεγχό του: οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας εκτοξεύονται,οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται απομονωμένες από συμμάχους και περισσότερα στρατεύματα ετοιμάζονται να αναπτυχθούν, παρά την υπόσχεσή του ότι ο πόλεμος θα ήταν μόνο μια «σύντομη επιχείρηση».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε άλλες χώρες του ΝΑΤΟ «δειλές» επειδή αρνήθηκαν να βοηθήσουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ και επέμεινε ότι η εκστρατεία εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο. Ωστόσο, η δήλωσή του την Παρασκευή ότι η μάχη «κερδήθηκε στρατιωτικά» έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα ενός ανυπότακτου Ιράν που περιορίζει τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Κόλπο, ενώ εξαπολύει πυραυλικές επιθέσεις σε όλη την περιοχή.

Όπως γράφει το Reuters, ο Τραμπ, που ανέλαβε την εξουσία υποσχόμενος να κρατήσει τις ΗΠΑ έξω από «ανόητες»στρατιωτικές επεμβάσεις, φαίνεται τώρα να μην ελέγχει ούτε την έκβαση ούτε το αφήγημα μιας σύγκρουσης που ο ίδιος συνέβαλε να ξεκινήσει. Η έλλειψη σαφούς στρατηγικής εξόδου ενέχει κινδύνους τόσο για την προεδρική του κληρονομιά όσο και για τις πολιτικές προοπτικές του κόμματός του, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι προσπαθούν να υπερασπιστούν τις οριακές πλειοψηφίες τους στο Κογκρέσο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

«Ο Τραμπ έχει εγκλωβιστεί σε ένα κουτί που λέγεται πόλεμος με το Ιράν και δεν μπορεί να βρει πώς να βγει από αυτό», δήλωσε ο Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, πρώην διαπραγματευτής για τη Μέση Ανατολή σε κυβερνήσεις Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών. «Αυτή είναι η μεγαλύτερη πηγή της απογοήτευσής του».

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αμφισβήτησε αυτή την εκτίμηση, σημειώνοντας ότι πολλοί από τους κορυφαίους ηγέτες του Ιράν έχουν εξουδετερωθεί με στοχευμένες επιχειρήσεις, το μεγαλύτερο μέρος του ναυτικού του έχει καταστραφεί και το βαλλιστικό του οπλοστάσιο έχει σε μεγάλο βαθμό εξουδετερωθεί.

«Αυτή ήταν μια αδιαμφισβήτητη στρατιωτική επιτυχία», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Τα όρια της εξουσίας του Τραμπ —διπλωματικά, στρατιωτικά και πολιτικά— έγιναν ιδιαίτερα εμφανή την περασμένη εβδομάδα.

Αιφνιδιάστηκε από την απροθυμία άλλων μελών του ΝΑΤΟ και ξένων εταίρων να αναπτύξουν τα ναυτικά τους για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με άλλον αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο οποίος, όπως και άλλοι που μίλησαν στο Reuters, διατήρησε την ανωνυμία του.

Καθώς ο πρόεδρος δεν θέλει να φαίνεται απομονωμένος, ορισμένοι συνεργάτες του τον έχουν συμβουλεύσει να βρει γρήγορα μια «έξοδο» και να θέσει όρια στο εύρος της στρατιωτικής επιχείρησης. Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν αυτό αρκεί για να τον πείσει.

Κατά την άποψη ορισμένων αναλυτών, η απροθυμία των συμμάχων αντανακλά όχι μόνο τη διστακτικότητά τους να εμπλακούν σε έναν πόλεμο για τον οποίο δεν ρωτήθηκαν, αλλά και μια αντίδραση στην υποτίμηση των παραδοσιακών συμμαχιών των ΗΠΑ από τον Τραμπ μετά την επιστροφή του στην εξουσία πριν από 14 μήνες.

Διαφορές με το Ισραήλ έχουν επίσης αρχίσει να εμφανίζονται, με τον Τραμπ να επιμένει ότι δεν γνώριζε εκ των προτέρων για την ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η επιχείρηση είχε συντονιστεί με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ βρίσκεται πλέον σε ένα σταυροδρόμι στην Επιχείρηση «Epic Fury», χωρίς σαφή ένδειξη για το ποια πορεία θα ακολουθήσει.

Θα μπορούσε να κλιμακώσει πλήρως την επίθεση, ακόμη και καταλαμβάνοντας τον πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν στο νησί Χαργκή αναπτύσσοντας στρατεύματα κατά μήκος των ακτών του Ιράν για τον εντοπισμό εκτοξευτών πυραύλων. Ωστόσο, αυτό θα ενείχε τον κίνδυνο μιας μακροχρόνιας στρατιωτικής εμπλοκής, την οποία η αμερικανική κοινή γνώμη πιθανότατα θα απέρριπτε.

Εναλλακτικά, με τις δύο πλευρές να απορρίπτουν προς το παρόν τις διαπραγματεύσεις, θα μπορούσε να κηρύξει νίκη και να αποχωρήσει, κάτι που θα μπορούσε να αποξενώσει τους συμμάχους στον Κόλπο, οι οποίοι θα έμεναν με ένα πληγωμένο και εχθρικό Ιράν — ένα Ιράν που θα μπορούσε ακόμη να επιδιώξει ένα πρωτόγονο πυρηνικό όπλο και να συνεχίσει να ελέγχει τη ναυσιπλοΐα στον Κόλπο. Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Το Reuters μετέδωσε την Παρασκευή ότι ο αμερικανικός στρατός αναπτύσσει χιλιάδες επιπλέον πεζοναύτες και ναύτες στη Μέση Ανατολή, αν και δεν έχει ληφθεί απόφαση για αποστολή στρατευμάτων στο ίδιο το Ιράν.

Ο πόλεμος έχει επίσης δείξει ότι ο άλλοτε ισχυρός έλεγχος του Τραμπ εντός του κινήματος MAGA εξασθενεί, με επιδραστικές προσωπικότητες να εκφράζονται κατά της σύγκρουσης. Αν και η βάση του τον στηρίζει προς το παρόν, αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να αλλάξει αν συνεχιστεί η αύξηση των τιμών των καυσίμων και αναπτυχθούν αμερικανικά στρατεύματα.

«Καθώς οι οικονομικές συνέπειες γίνονται αισθητές», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος στρατηγικός αναλυτής Ντέιβ Γουίλσον, «ο κόσμος θα αρχίσει να αναρωτιέται: “Γιατί πληρώνω ξανά τόσο ακριβά τη βενζίνη; … Γιατί τα Στενά του Ορμούζ καθορίζουν αν μπορώ να πάω διακοπές τον επόμενο μήνα;”»

Λανθασμένοι υπολογισμοί

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, υπάρχει αυξανόμενη συνειδητοποίηση εντός της κυβέρνησης ότι η σύγκρουση και οι συνέπειές της θα έπρεπε να είχαν σχεδιαστεί καλύτερα εκ των προτέρων, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση της σκέψης στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι η εκστρατεία ήταν εκτενώς σχεδιασμένη και καλά προετοιμασμένη.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το μεγαλύτερο λάθος του Τραμπ ήταν η υποτίμηση του τρόπου με τον οποίο θα αντιδρούσε το Ιράν σε μια σύγκρουση που θεωρεί υπαρξιακή.

Η Τεχεράνη αντέδρασε με τους εναπομείναντες πυραύλους και έναν στόλο οπλισμένων drones, για να αντισταθμίσει τη στρατιωτική υπεροχή των αντιπάλων της, πλήττοντας γειτονικά κράτη του Κόλπου και σχεδόν κλείνοντας τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Είτε ο Τραμπ και οι συνεργάτες του προέβλεψαν είτε όχι αυτούς τους κινδύνους, δεν κατάφεραν να τους αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά.

«Δεν σκέφτηκαν επαρκώς τα πιθανά σενάρια για το πώς θα μπορούσε να εκτραπεί μια σύγκρουση με το Ιράν, όπου τα πράγματα δεν θα εξελίσσονταν σύμφωνα με το σχέδιο», δήλωσε ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ Τζον Μπας.

Καθώς η σύγκρουση παρατείνεται, αυξάνονται τα σημάδια της απογοήτευσης του Τραμπ για την αδυναμία του να ελέγξει το αφήγημα. Τις τελευταίες ημέρες έχει επιτεθεί στα μέσα ενημέρωσης, διατυπώνοντας αβάσιμες κατηγορίες περί «προδοσίας» για ρεπορτάζ που θεωρεί ότι υπονομεύουν την πολεμική προσπάθεια.

«Δυσκολεύεται να καθορίσει την ειδησεογραφική ατζέντα, όπως είχε συνηθίσει, γιατί δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί οδήγησε τη χώρα σε πόλεμο και τι ακολουθεί», δήλωσε ο Μπρετ Μπρούεν, πρώην σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής στην κυβέρνηση Ομπάμα. «Φαίνεται να έχει χάσει τη δυναμική του στο επικοινωνιακό επίπεδο».