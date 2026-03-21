Αιγιαλεία: Ομιλία στις Καμάρες για τις αρχαίες Ρύπες από την αρχαιολόγο Ντόρα Κατσωνοπούλου

Την περασμένη Κυριακή, 15 Mαρτίου, πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα «ΑΠΟΛΛΩΝ» Καμαρών, η προγραμματισμένη εκδήλωση των Τοπικών Συμβουλίων και Πολιτιστικών Συλλόγων της Δημοτικής Ενότητας Ερινεού για την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, με κεντρική ομιλήτρια την Αρχαιολόγο Ντόρα Κατσωνοπούλου, Διευθύντρια του Ερευνητικού Προγράμματος Αρχαίας Ελίκης και Πρόεδρο της Εταιρείας Φίλων Αρχαίας Ελίκης.

Την εκδήλωση άνοιξαν οι Πρόεδροι Δ.Κ. Καμαρών και Πολιτιστικού Συλλόγου Καμαρών Παναγιώτης Ρογκάλας και Αντώνης Τσαλπατούρος, και ακολούθησε σύντομη εισήγηση από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Αιγιάλειας Γιώργο Ντίνο σχετικά με το θέμα της εκδήλωσης και το έργο της διακεκριμένης ομιλήτριας αρχαιολόγου. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Αιγιάλειας Παναγιώτης Ανδριόπουλος. Στην εκδήλωση παρέστησαν οι Αντιδήμαρχοι Νίκος Καραΐσκος και Μαρία Αγγελοπούλου, οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Ζήριας Παναγιώτης Δημόπουλος, Σαλμενίκου Παναγιώτης Αλεξόπουλος και Δαμακίνι Αναστάσιος Τρίγγας. Επίσης οι Πρόεδροι και μέλη των πολιτιστικών Συλλόγων, «Φίλων Άνω Ζήριας», «Πρόοδος Ζήριας», «Νέου Ερινεού», «Σαλμενίκου», «Λαμπιρίου», «Γκραίκα», «Χορευτικού Καμαρών».

"'Στην συνέχεια, η κ. Κατσωνοπούλου παρουσίασε με συνοδευτικό power point τις αρχαιότητες της περιοχής Ερινεού/Συμπολιτείας που συνδέονται με την πρωτεύουσα και την επικράτεια της πόλης των αρχαίων Ρυπών, της δυτικότερης πόλης της αρχαίας Αιγιάλειας μετά το Αίγιον και πριν από την Πάτρα. Η ομιλήτρια με άρτιο επιστημονικό λόγο και την ικανότητα μετάδοσης στο ακροατήριο, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των συμπολιτών μας που γέμισαν με την παρουσία τους την αίθουσα. Στην συζήτηση που ακολούθησε, η κ. Κατσωνοπούλου απάντησε με τεκμηριωμένα στοιχεία από την φιλολογική και αρχαιολογική μαρτυρία, στις πολλές ερωτήσεις του κοινού, συντελώντας στην πλήρη ενημέρωση των παρευρισκομένων για την ιστορία και την σπουδαιότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής μας. Ένα είναι βέβαιο: φύγαμε όλοι από την εκδήλωση, ενημερωμένοι και υπερήφανοι για την κληρονομιά μας, την οποία σκοπεύουμε να αναδείξουμε βάζοντας την περιοχή μας στην θέση που της αξίζει στον ιστορικό χάρτη της χώρας' αναφέρει η ανακοίνωση .