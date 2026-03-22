Γαλλία: Σοσιαλιστή δήμαρχο εξέλεξε το Παρίσι, ήττα της ακροδεξιάς σε Τουλόν και Μασσαλία

Στις δημοτικές εκλογές της Κυριακής
Στη Γαλλία, ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ είναι εκείνος που θριάμβευσε στις δημοτικές εκλογές της Κυριακής (22.03.2026) στο Παρίσι, εξασφαλίζοντας 50% έως 53% των ψήφων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τριών exit poll, απέναντι στην υποψήφια της δεξιάς και υπουργό των κυβερνήσεων Σαρκοζί και Μακρόν, τη Ρασιντά Ντατί που ακολουθεί με 37% έως 40% των ψήφων.
Η αριστερά διατήρησε τη Μασσαλία, δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Γαλλίας, απέναντι στον υποψήφιο του Εθνικού Συναγερμού στις δημοτικές εκλογές, σύμφωνα με τα exit poll.
Ο απερχόμενος δήμαρχος της Μασσαλίας, Μπενουά Παγιάν αναμένεται να λάβει 53% έως 55,2% των ψήφων έναντι του ακροδεξιού υποψήφιου Φρανκ Αλιζιό που έπεται με 39,1% έως 41,5% των ψήφων.
Ο πρώην πρωθυπουργός της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν Εντουάρ Φιλίπ επανενεξελέγη δήμαρχος της Χάβρης εξασφαλίζοντας ποσοστό 47% .
Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός απέτυχε να κερδίσει την πόλη της Τουλόν, που αποτελούσε, μαζί με την Μασσαλία, έναν από τους κύριους στόχους του στις δημοτικές εκλογές.
Η βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού Λορ Λαβαλέτ (46,5%) ηττήθηκε στην Τουλόν από την υποψήφια της δεξιάς Ζοζέ Μασί που εξασφάλισε το 53,5% των ψήφων, σύμφωνα με exit poll του Elabe.
Στην Νίκαια, νικητής των δημοτικών εκλογών είναι ο σύμμαχος του Εθνικού Συναγερμού Ερίκ Σιοτί με το 45% , έναντι του υποψηφίου της δεξιάς που εξασφάλισε το 39,5% και της συμμαχίας της αριστεράς που ακολούθησε με το 15,5%.
