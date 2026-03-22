Συντάξεις: Οι 7 κατηγορίες συνταξιούχων που θα δουν έξτρα αυξήσεις - Αναλυτικοί πίνακες

Επιπρόσθετη μηνιαία αύξηση από 30 έως και 338 ευρώ αναμένεται να δουν στις συντάξεις τους 7 κατηγορίες συνταξιούχων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος”, αυτές είναι οι εξής:

1.Οι επανυπολογισμοί σύνταξης με την προσθήκη χρόνου από διαδοχική ασφάλιση που δεν ελήφθη υπόψη στους αρχικούς επανυπολογισμούς. Υπάρχουν πολλές συντάξεις στις οποίες οι χρόνοι διαδοχικής ασφάλισης δεν έχουν προσμετρηθεί στο σύνολό τους. Το όφελος που μπορεί να προκύψει κυμαίνεται στα 40 ως 80 ευρώ τον μήνα στη σύνταξη.

2.Οι επανυπολογισμοί με την προσαύξηση συντάξεων από εισφορές βαρέων και υπερβαρέων «ενσήμων». Εδώ το κέρδος μπορεί να φτάνει ως και τα 150 ευρώ, ανάλογα με το διάστημα της ασφάλισης με καθεστώς «βαρέων» και «υπερβαρέων».

3.Επανυπολογισμοί συντάξεων με διαστήματα παράλληλης ασφάλισης. Σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν δύο ομάδες συντάξεων:

α) όσοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τον νόμο «Κατρούγκαλου», δηλαδή συνταξιούχοι πριν από τις 13/5/2016, οι οποίοι θα πρέπει να συμπληρώνουν 16 χρόνια παράλληλης ασφάλισης ώστε να δικαιωθούν με δεύτερη σύνταξη στο 67ο έτος, και

β) όσοι συνταξιοδοτούνται από 13/5/2016 και μετά και για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης, ανεξάρτητα από το αν είναι 10 έτη, 16 έτη ή 26 έτη, δικαιούνται προσαύξηση σύνταξης, η οποία ενδεικτικά μπορεί να φτάνει στα 338 ευρώ τον μήνα.

4.Επανυπολογισμοί συντάξεων με πολλαπλή ασφάλιση. Αφορούν συνταξιούχους που είχαν ασφαλιστεί ταυτόχρονα μεν σε δύο ταμεία κατά το παρελθόν, αλλά σε κάθε ταμείο ή σε ένα από αυτά κατέβαλλαν πολλαπλές εισφορές από δύο ή περισσότερους εργοδότες. Οι συντάξεις υπολογίζονται εκ νέου και οι αυξήσεις είναι της τάξης των 50 ως 100 ευρώ.

5.Επανυπολογισμοί συντάξεων με πρόσθετο χρόνο ασφάλισης, ο οποίος αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων, αφού δηλαδή προηγήθηκε ο αρχικός επανυπολογισμός χωρίς τους επιπλέον μήνες ή και έτη ασφάλισης. Συνήθως δεν υπερβαίνουν τους 12 μήνες και οι έξτρα αυξήσεις κυμαίνονται από 30 ως 90 ευρώ τον μήνα. Σε αυτή την κατηγορία οι αυξήσεις έχουν δοθεί, αλλά οφείλονται τα αναδρομικά των αυξήσεων από το 2019.

6.Επανυπολογισμοί με τροποποίηση αρχικής συνταξιοδοτικής απόφασης λόγω συνυπολογισμού «χαμένων ενσήμων». Σε πολλές περιπτώσεις τα παλιά ένσημα δεν εντοπίζονται στο σύνολό τους και, όταν βρεθούν, η σύνταξη υπολογίζεται ξανά με νέα απόφαση.

7.Επανυπολογισμοί και αύξηση συντάξεων με τον συνυπολογισμό εισφορών από δύο ή τρεις δουλειές μετά το 2017. Οι συνταξιούχοι που αποχωρούν μετά το 2017 και έχουν δύο μισθούς, σε διαφορετικούς εργοδότες, λαμβάνουν υψηλότερη σύνταξη, καθώς οι μισθοί αθροίζονται και λαμβάνουν μεγαλύτερη ανταποδοτική σύνταξη. Οι δύο δουλειές μπορεί να αυξήσουν τη σύνταξη ως και 120 ευρώ τον μήνα.

Οι επανυπολογισμοί συντάξεων και οι πίνακες

Πρόκειται για επιμέρους επανυπολογισμούς συντάξεων που διενεργεί σε μόνιμη βάση ο ΕΦΚΑ και ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν οι συνταξιούχοι διαμορφώνεται και η αντίστοιχη έξτρα αύξηση. Αξίζει πως η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος αναφέρει πως έχουν προκύψει χιλιάδες περιπτώσεις στις οποίες οι επανυπολογισμοί πρέπει να ξαναγίνουν από την αρχή με συμπληρωματικά στοιχεία. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι συνταξιούχοι έχουν να κερδίσουν από τους συμπληρωματικούς επανυπολογισμούς των συντάξεων.

Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος παραθέτει παρακάτω τους πίνακες με το τα ποια είναι τα ποσά που αυξάνουν τη σύνταξη τα «χαμένα ένσημα»

Με 9 μήνες ασφάλισης επιπλέον