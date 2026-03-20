Νέες αυξήσεις στα καύσιμα: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν λάβει μέτρα για να μειωθούν οι τιμές

Ξεπέρασαν ακόμη και τα 2 ευρώ το λίτρο οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης σε αρκετά πρατήρια καυσίμων, με το πετρέλαιο Μπρεντ να συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Αναλυτικότερα, με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι αυξήσεις στην αμόλυβδη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Από τις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι σήμερα καταγράφονται μεγάλες αυξήσεις που ξεπερνούν ακόμη και τα 35 λεπτά το λίτρο.

Μεγάλες αυξήσεις

Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν στο 1,75 ευρώ το λίτρο και σήμερα πωλείται προς 1,96 ευρώ το λίτρο, με τη διαφορά να φτάνει τα 21 λεπτά το λίτρο. Διπλάσιες είναι οι αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο στις αρχές Μαρτίου πωλούνταν προς 1,57 ευρώ το λίτρο, κατά μέσο όρο και σήμερα 1,93 ευρώ το λίτρο με την αύξηση να φτάνει τα 36 λεπτά το λίτρο. Επίσης, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης έχει φτάσει το 1,52 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο από 1,18 ευρώ το λίτρο πριν από περίπου 15 ημέρες με την άνοδο να φτάνει τα 34 λεπτά ανά λίτρο.

Σημαντικές επιβαρύνσεις

Εάν κάποιος ιδιοκτήτης οχήματος γέμιζε το ρεζερβουάρ του, το οποίο για παράδειγμα χωράει 50 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης, θα έπρεπε στην αρχή του πολέμου να πληρώσει 87,5 ευρώ κατά μέσο όρο ενώ σήμερα θα πρέπει να καταβάλει 98 ευρώ, δηλαδή 10,5 ευρώ, περισσότερα.

Αντίστοιχα εάν κάποιος έβαζε στο αυτοκίνητό του πετρέλαιο κίνησης θα το έκανε πριν από περίπου δύο εβδομάδες με 78,5 ευρώ και σήμερα με 96,5 ευρώ, δηλαδή με 18 ευρώ περισσότερα.

Μέτρα για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα στην Ευρώπη

Με τις τιμές στα καύσιμα να είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα σε όλη την Ευρώπη, ήδη κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει στη μείωση των φόρων, προκειμένου να μειωθούν και οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων.

ΙΤΑΛΙΑ

Στην Ιταλία μειώνεται ο φόρος στα καύσιμα κατά 0,25 ευρώ ανά λίτρο για 20 ημέρες.

ΑΥΣΤΡΙΑ

Στην Αυστρία μείωση ο φόρος 0,05 ευρώ/λίτρο, αρχής γενομένης από τις αρχές Απριλίου. Στόχος είναι να υπάρξει ένα όφελος 10 λεπτών για τους καταναλωτές.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Στην Πορτογαλία όσο αυξάνονται τα έσοδα από ΦΠΑ, λόγω των υψηλών τιμών στα καύσιμα, τόσο μειώνονται οι φόροι.

