Εντοπίστηκε και απεγκλωβίστηκε δύτης που αγνοούνταν στην Βουλιαγμένη

Λήξη συναγερμού για τον 34χρονο δύτη που είχε βουτήξει στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης και χάθηκαν τα ίχνη του
Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση δύτη το μεσημέρι της Κυριακής (22/3) στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού, η επιχείρηση απεγκλωβισμού του 34χρονου ολοκληρώθηκε με επιτυχία, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Ο δύτης φέρεται να είχε βουτήξει στη θάλασσα με φίλο του και σφήνωσε σε κάποιο σημείο.
Στο σημείο επιχείρησαν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού, κλιμάκιο της Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών, καθώς και ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο που συνδράμει στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης του.
Σημειώνεται ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν σχετικά ήπιες, με ανέμους έντασης 4 μποφόρ.
Πάνω από 60 επαγγελματικά ακίνητα στην Αχαΐα βγαίνουν σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Αμπελόκηποι: Μεθυσμένη οδηγός τράκαρε 14 σταθμευμένα οχήματα- ΒΙΝΤΕΟ
Καρδίτσα: Νεκρός γνωστός τραγουδιστής- Εντοπίστηκε μαχαιρωμένος
