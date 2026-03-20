Επιμελητήριο Αχαΐας: Ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας»

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τη δέσμη δράσεων «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, στις 19:00, στην Πάτρα.

Στόχος της είναι η αναλυτική παρουσίαση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, των όρων συμμετοχής και της διαδικασίας υποβολής προτάσεων για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Σε ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο Αχαΐας, αναφέρει: "Μια σημαντική ευκαιρία ενημέρωσης και αξιοποίησης νέων χρηματοδοτικών εργαλείων ανοίγεται για τις μικρές επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας. Το Επιμελητήριο Αχαΐας καλεί τους επιχειρηματίες και επαγγελματίες της περιοχής να συμμετάσχουν στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για τη δέσμη δράσεων «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025», που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, στις 19:00, στην Πάτρα.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα του My Way Hotel & Events και συνδιοργανώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» και τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΔΕΠ), σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας.

Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 23 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυναμική, καθώς – έπειτα από τη διαβούλευση – εντάχθηκαν στους δικαιούχους νέοι επαγγελματικοί κλάδοι και ειδικότητες. Στη διεύρυνση αυτή συνέβαλε ενεργά το Επιμελητήριο Αχαΐας, καταθέτοντας τεκμηριωμένες προτάσεις και μεταφέροντας τις ανάγκες της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Η παρουσία των επιχειρηματιών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι δράσεις του προγράμματος, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιλέξιμες δαπάνες και η διαδικασία υποβολής προτάσεων. Θα δοθεί επίσης η δυνατότητα άμεσης υποβολής ερωτήσεων και επίλυσης αποριών από τα αρμόδια στελέχη.

Το μήνυμα είναι σαφές: Οι επιχειρήσεις που θέλουν να εξελιχθούν, να εκσυγχρονιστούν και να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις, δεν πρέπει να χάσουν αυτή την ενημέρωση.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

19:00 – 19:10: Προσέλευση

19:10 – 19:20: Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη

19:20 – 19:25: Χαιρετισμός Προέδρου ΔΕΠ & Αντιπροέδρου ΕΦΕΠΑΕ, Παναγιώτη Τσιχριτζή

19:25 – 19:30: Χαιρετισμός Προέδρου Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρου Λουλούδη

19:30 – 19:35: Χαιρετισμός Προϊσταμένης ΕΥΔ ΠΔΕ, Ιωάννας Φαναριώτου

19:35 – 20:15: Παρουσίαση της δέσμης δράσεων

20:15: Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει η Διευθύντρια της ΔΕΠ, Μάγδα Πετροπούλου.

Η αίθουσα είναι πλήρως προσβάσιμη σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2610 623131"