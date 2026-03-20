Πάτρα: Στο ναό Αγίου Ελευθερίου απόψε ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος για τους Δ' Χαιρετισμούς

Αισίως φτάσαμε στους Δ' Χαιρετισμούς στην Υπεραγία Θεοτόκο και απόψε Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 στις 19.00 ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος θα χοροστατήσει στην ιερά ακολουθία των Χαιρετισμών στην Παναγία, στο Ναό του Αγίου Ελευθερίου στη νέα Εθνική οδό Πατρών Αθηνών και Αρέθα.
Την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 (Δ΄ Νηστειῶν) στις 7 π.μ. ο κ.κ. Χρυσόστομος θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας, Πατρῶν στην οδό Μαιζώνος όπου θα κηρύξει και το Θείο λόγο. Στη συνέχεια στις 12 το μεσημέρι ο κ.κ. Χρυσόστομος θα παρακολουθήσει την τελετή Αναπαράστασις της Ορκωμοσίας των Αγωνιστῶν από τον Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου Πατρών απέναντι από το Αρχαίο Ωδείο όπου υπάρχει και μνημείο αφιερωμένο στους Αγωνιστές του 1821.
Τέλος στις 7 μ.μ. την Κυριακή 22/3 ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος θα προεξάρχει στον Ε’ Κατανυκτικό Ἑσπερινό της φετινής Μεγάλης Τεσσαρακοστής που θα ψαλεί στον Ἱερόν Ναό Ἁγίας Σοφίας, Πατρῶν.
