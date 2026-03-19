Εορτάστηκαν τα Ονομαστήρια του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου

Στον Ιερὸ Ναὸ του Αγίου Νεκταρίου Πατρών, επὶ τη Ιερὰ Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Χρυσάνθου καὶ Δαρείας, τελέστηκε το πρωί της Πέμπτης 19/3/2026, Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, υπὸ του άγοντος τα Ονομαστήριά του, Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, με την συμμετοχὴ Πρεσβυτέρων και Διακόνων της πόλεως των Πατρών.

Στὸ Ἅγιο Βῆμα συμπροσεύχοντο οι σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Πατρών κ. Χρυσόστομος και Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἱερώνυμος.

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ο εορτάζων, Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος τέλεσε τὰ ἱερὰ Μνημόσυνα ὑπὲρ μακαρίας μνήμης καὶ αἰωνίου ἀναπαύσεως, τῶν ἀοιδίμων Ἱεραρχῶν Χρυσάνθου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος καὶ Νικοδήμου, Μητροπολίτου πρώην Πατρῶν.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, εὐχήθηκε ἀπὸ καρδίας στὸν ἑορτάζοντα Ἐπίσκοπο Κερνίτσης κ. Χρύσανθο καὶ ἐξῆρε τὶς ἀρετὲς καὶ τὰ χαρίσματα του ενώ τον εὐχαρίστησε γιὰ τὴν ἐργασία του, λειτουργική & κηρυκτική και για την εν γένει πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ προσφορά του στὸν Ἀμπελῶνα τῆς Ἀποστολικὴς Μητροπόλεως τῶν Πατρῶν. Επίσης ο κ.κ. Χρυσόστομος επαίνεσε τον κ. Χρύσανθο για τὸ Ἐκκλησιαστικὸ ἦθος καὶ φρόνημά του.

Ἐπίσης τοῦ προσέφερε, ὡς ἔνδειξη ἀγάπης, ἕνα Ἀρχιερατικὸ ἐγκόλπιο.

Εὐχές πρὸς τὸν ἑορτάζοντα Ἐπίσκοπο Κερνίτσης, τον αγαπητό κ. Χρύσανθο Στελλάτο ἀπηύθυνε ἀπὸ καρδίας καὶ ὁ σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἱερώνυμος, ὁ ὁποῖος μετέφερε και τις ευχές καὶ εὐλογίες τοῦ σεβασμιότάτου Μητροπολίτου πρώην Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου Λενή.

Τέλος ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης βαθύτατα συγκινημένος, ἀνέπεμψε δέηση πρὸς τὸν ἐν Τριάδι προσκυνούμενο Θεὸν ἡμῶν καὶ εὐχαρίστησε ἀπὸ βάθους καρδίας, τον Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο καὶ τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἱερώνυμο, τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καθώς καὶ τὸ πολυπληθὲς Ἐκκλησίασμα, ποὺ ἔσπευσε να εκκλησιαστεί καὶ νὰ τοῦ εὐχηθεί τα δέοντα, μετὰ σεβασμοῦ καὶ ἀγάπ ς.