Το Εργοστάσιο Τέχνης ξανά στο τραπέζι των συζητήσεων σε αναζήτηση χρηματοδότησης- Πώς θέλει να το αξιοποιήσει ο Δήμος

Την αξιοποίηση του χώρου πολιτισμού «Εργοστάσιο Τέχνης» στην Πάτρα, που για 18 χρόνια παρέμενε εγκαταλελειμμένος δρομολογεί ο Δήμος Πατρέων με στόχο να τον μετατρέψει σε «Κεντρική Θεατρική Σκηνή» της πόλης.

Η Δημοτική Αρχή φέρνει προς συζήτηση στην αυριανή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής τo θέμα της ένταξης και χρηματοδότησης του έργου μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 2.700.000 ευρώ.

Το έργο αφορά την αναβάθμιση και λειτουργική ενίσχυση του «Εργοστασίου Τέχνης», ενός χώρου χωρητικότητας περίπου 800 ατόμων, συνολικής επιφάνειας 2.240 τ.μ. Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται περιλαμβάνουν αντισεισμική ενίσχυση, λόγω φθορών που προκλήθηκαν από τον σεισμό του 2008, βελτίωση της ακουστικής και της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, καθώς και εγκατάσταση σύγχρονων ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και ολοκληρωμένου συστήματος πυρασφάλειας. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και πλήρως λειτουργικού πολιτιστικού χώρου, ικανού να φιλοξενεί θεατρικές παραγωγές, φεστιβάλ αλλά και συνέδρια.

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν είχε αναδειχθεί ανάδοχος για το έργο, ωστόσο η σύμβαση λύθηκε, με αποτέλεσμα η δημοτική αρχή να επανέρχεται πλέον στη διαδικασία για την ανάδειξη νέου αναδόχου και την επανεκκίνηση του έργου.

«Θα γίνει πλήρης ανακαίνιση του θεάτρου, που τώρα είναι ένα κουφάρι. Η Πάτρα έχει ανάγκη από μια θεατρική σκηνή, προκειμένου να μπορούν να έρχονται στην πόλη περισσότερες παραστάσεις και μεγαλύτερες εκδηλώσεις, καθώς η χωρητικότητα είναι πολύ μεγάλη. Το «Απόλλων» είναι ένα ιστορικό θέατρο για την πόλη, που όμως δεν έχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την φιλοξενία μεγάλων παραστάσεων, καθώς έχει λιγότερες θέσεις. Δεν τον υποτιμούμε, απλά τα δεδομένα και οι απαιτήσεις όταν φτιάχτηκε ήταν διαφορετικά» αναφέρει στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών Παναγιώτης Μελάς.

Από την Πολιτιστική Πρωτεύουσα στην εγκατάλειψη

Όσον αφορά την ιστορία του «Εργοστασίου Τέχνης», ο χώρος λειτούργησε για πρώτη φορά το 2006, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των εκδηλώσεων στο πλαίσιο του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, που φιλοξένησε εκείνη τη χρονιά η Πάτρα.

Ωστόσο, μόλις δύο χρόνια μετά την κατασκευή του, το 2008, το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές από τον μεγάλο σεισμό της 8ης Ιουνίου, με αποτέλεσμα να καταστεί προβληματική η χρήση του. Από τότε ο χώρος ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε, χωρίς να προχωρήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις αποκατάστασης, με συνέπεια να παραμένει για χρόνια ανενεργός και να υποστεί εκτεταμένους βανδαλισμούς και φθορές.

Η εικόνα εγκατάλειψης που παρουσίαζε το «Εργοστάσιο Τέχνης» τα τελευταία χρόνια αποτελούσε ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα ανεκμετάλλευτων πολιτιστικών υποδομών της πόλης, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν χώρο με σημαντικές δυνατότητες φιλοξενίας μεγάλων πολιτιστικών διοργανώσεων.