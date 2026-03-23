Πάτρα: Ξεκινά αύριο στο Ρωμαϊκό Ωδείο η αποκατάσταση των ψηφίδων που «φυλλοροούν»- ΦΩΤΟ

«Από αύριο Τρίτη ξεκινά η αποκατάσταση των ψηφίδων που παρουσιάζουν πρόβλημα στο δάπεδο του εσωτερικού του Ρωμαϊκού Ωδείου», σύμφωνα, με την Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Ερωφίλη Κόλλια, η οποία παραδέχθηκε το πρόβλημα μιλώντας στο thebest.

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί φθορές σε τμήματα των ψηφιδωτών, κυρίως στο δάπεδο και ιδιαίτερα στις καμάρες, όπου σε αρκετά σημεία οι ψηφίδες έχουν αποκολληθεί και μπορούν να αφαιρεθούν με σχετική ευκολία. Η εικόνα αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς υπάρχει ορατός κίνδυνος οι ψηφίδες να χαθούν ή ακόμη και να αφαιρεθούν από επισκέπτες, καταλήγοντας ως «αναμνηστικά» σε ιδιωτικούς χώρους.

Το ζήτημα αναδείχθηκε και μέσα από παρατηρήσεις και καταγγελίες επισκεπτών, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι σε ορισμένα σημεία η φθορά είναι έντονη και εμφανής, παρά το γεγονός ότι πρόσφατα είχαν ολοκληρωθεί εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης στον χώρο. Η φθορά εντοπίζεται κυρίως στις ψηφίδες του δαπέδου, όπου παρουσιάστηκαν αποκολλήσεις και απώλειες υλικού.

Οι εργασίες που ξεκινούν την Τρίτη θα επικεντρωθούν στα σημεία όπου εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα και θα περιλαμβάνουν στερέωση των ψηφίδων, επανατοποθέτηση όπου χρειάζεται και συνολική αποκατάσταση των φθαρμένων τμημάτων. Στόχος είναι η προστασία και διατήρηση του μνημείου, καθώς και η αποφυγή περαιτέρω φθορών.

Η παρέμβαση κρίνεται απαραίτητη και επείγουσα, ιδιαίτερα ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου, κατά την οποία στο Ρωμαϊκό Ωδείο φιλοξενούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις και ο χώρος δέχεται αυξημένο αριθμό επισκεπτών.