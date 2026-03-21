Πάτρα: "Φυλλορροούν" οι ψηφίδες στα ψηφιδωτά του Aρχαίου Ωδείου - Τι αναφέρουν επισκέπτες στο thebest.gr

Ανησυχία προκαλεί η κατάσταση των ψηφιδωτών στο πάτωμα του εσωτερικού του Ρωμαϊκού Ωδείου, καθώς σε αρκετά σημεία παρουσιάζουν εμφανείς φθορές.

Σύμφωνα με καταγγελίες επισκεπτών, σε ορισμένα σημεία οι ψηφίδες έχουν ξεκολλήσει και μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να καταλήξουν ακόμη και ως «αναμνηστικά» σε ιδιωτικούς χώρους.

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις ψηφίδες που βρίσκονται στο δάπεδο, στις καμάρες, όπου η φθορά είναι ιδιαίτερα έντονη. Η εικόνα αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, δεδομένου ότι μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκαν εργασίες αποκατάστασης στον χώρο.

Με την καλοκαιρινή περίοδο να πλησιάζει και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις να αναμένεται να φιλοξενηθούν στο Ωδείο, η ανάγκη για άμεση παρέμβαση κρίνεται επιτακτική.