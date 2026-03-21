Μυστήριο με την κόκκινη βαλίτσα: Μάλλον είναι η κόρη μου η Φωτεινή

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Χαλκιδικής με τη διαμελισμένη σορό γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε μια κόκκινη βαλίτσα.

Συγγενείς αγνοουμένων επικοινώνησαν με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» του MEGA, θεωρώντας πως η σορός που βρέθηκε μέσα στη «βαλίτσα του θανάτου», ίσως να ανήκει στον δικό τους άνθρωπο.

Η εκπομπή, εξετάζοντας προσεκτικά όλες τις μαρτυρίες, εντόπισε ορισμένες περιπτώσεις με κοινά χαρακτηριστικά. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ενός πατέρα που φοβάται πως η άγνωστη γυναίκα της βαλίτσας μπορεί να είναι η αγνοούμενη κόρη του. Ο ίδιος έδωσε τα στοιχεία του, ζητώντας να επικοινωνήσουν μαζί του και οι Αρχές.

«Υπάρχουν κοινά στοιχεία. Η ηλικία, ο σωματότυπός της, τα μακριά μαλλιά. Η κόρη μου γεννήθηκε το 1973, άρα σήμερα θα είναι 54 ετών. Είναι περίπου 1,55 ύψος. Από το 2011 ζούσε στη Θεσσαλονίκη, όταν έφυγε από την Αθήνα. Τη λένε Φωτεινή. Το κινητό της το σηκώνει τώρα ένας νεαρός που λέει ότι το αγόρασε το περασμένο καλοκαίρι», ανέφερε με εμφανή αγωνία.

Όπως εξήγησε, η ανησυχία του είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς το τελευταίο διάστημα είχαν απομακρυνθεί ύστερα από έναν έντονο καβγά και δεν γνώριζε ούτε με ποιον ζούσε.

«Ήταν ξανθιά, με σγουρά μαλλιά. Δεν είχε κανέναν δικό της κοντά και ήταν εύκολο να χαθούν τα ίχνη της. Από την Παρασκευή που είδαμε την εκπομπή σας δεν έχουμε ηρεμήσει. Μέχρι τώρα δεν έχει επικοινωνήσει κανείς από την αστυνομία», κατέληξε, εκφράζοντας την αγωνία του για την τύχη της.