Άδεια 2025: Μέχρι πότε πρέπει ο εργοδότης να τη χορηγήσει στον εργαζόμενο και τι αλλάζει από φέτος

Έως τις 31 Μαρτίου του 2026 θα πρέπει ο εργοδότης να χορηγήσει το υπόλοιπο της άδειάς τους του 2025 στους μισθωτούς εργαζόμενους του, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα κληθεί να να πληρώσει αυξημένες κατά 100% τις αντίστοιχες αποδοχές των ημερών, όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διευκρινιστεί πως θεωρείται άκυρη κάθε συμφωνία που έχει επισυναφθεί για παραίτηση του εργαζομένου από το δικαίωμα της άδειας χωρίς την καταβολή αποζημίωσης. Αυτό ισχύει ακόμη και εάν αυτή γίνει γραπτώς.

Τι ισχύει σήμερα

Υπενθυμίζεται πως η υφιστάμενη νομοθεσία για την ετήσια άδεια αναφέρει τα παρακάτω.Αναλυτικά:

Κατάτμηση του χρόνου

Σήμερα, μπορεί να γίνει κατάτμηση του χρόνου αδείας μόνο κατ’ εξαίρεση σε δύο περιόδους, από τις οποίες η μία θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 εργάσιμες ημέρες επί εξαήμερου εβδομαδιαίας εργασίας και 10 εργάσιμες ημέρες επί πενθημέρου, αφού πρώτα έχει κάνει τη σχετική έγγραφη αίτηση ο εργαζόμενος στον εργοδότη. Ωστόσο, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα δίνει την άδεια διακοπών για διάστημα 3 εβδομάδων τον Αύγουστο.

Οι θερινές (ετήσιες) άδειες

Σύμφωμα με το υφιστάμενο καθεστώς για τις θερινές (ετήσιες) άδειες στον ιδιωτικό τομέα, οι εργαζόμενοι δικαιούνται τα εξής:

Α.Για 5νθήμερη απασχόληση

20 ημέρες άδεια δίνονται στον εργαζόμενο κατά το α’ έτος της εργασίας του.

21 ημέρες άδεια χορηγούνται στον εργαζόμενο κατά το β ’ έτος (συμπληρωμένο 12μηνο) της εργασίας του.

22 ημέρες άδεια δίνονται στον εργαζόμενο κατά το γ’ έτος και μετά της εργασίας.

25 ημέρες άδεια χορηγούνται στον εργαζόμενο που έχει συγκεντρώσει 10 έτη και άνω στον ίδιο εργοδότη ή 12 έτη συνολικά.

26 ημέρες άδεια παίρνει ο εργαζόμενος με 25ετή προϋπηρεσία εργασίας.

Β.Για 6ήμερη απασχόληση

24 μέρες άδεια λαμβάνει ο εργαζόμενος κατά το α’ έτος της εργασίας του.

24 ημέρες άδεια χορηγούνται στον εργαζόμενο που βρίσκεται στο β’ έτος της εργασίας του.

26 μέρες άδεια δίνονται στον εργαζόμενο κατά το γ’ έτος και μετά της εργασίας του.

30 ημέρες άδεια χορηγούνται στον εργαζόμενο, ύστερα από 10 έτη εργασίας.

31 ημέρες άδεια παίρνει ο εργαζόμενος ύστερα από 25 έτη εργασίας.

Τι αλλάζει από φέτος στην άδεια

Από το τρέχον έτος και έπειτα:

καταργείται η υποχρέωση προαναγγελίας της ετήσιας άδειας των εργαζομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ II», καθώς η σχετική διαδικασία απλοποιείται.

εφαρμόζεται η «σπαστή» άδεια κατ’ ελάχιστον 5 ημέρες. Αυτό θα δίνει περισσότερη αυτονομία και ελευθερία στον εργαζόμενο στο να κατανείμει την ετήσια άδεια αναψυχής του όπως ο ίδιος επιθυμεί, αφού όμως έχει συνεννοηθεί με τον εργοδότη του. Υπενθυμίζεται σήμερα αυτό γινόταν, κατόπιν άτυπης συνεννόησης μεταξύ των εργαζόμενων και των λογιστηρίων των επιχειρήσεων.

Εάν ο εργαζόμενος δεν προχωρήσει στην υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της άδειάς του, τότε θα ισχύσει η κατάτμηση σε δύο διαστήματα όπως αναφέρει η υφιστάμενη νομοθεσία.