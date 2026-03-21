Επιδόματα ΟΠΕΚΑ Μαρτίου: Πότε μπαίνουν τα χρήματα για αναπηρικά, στέγασης, ΚΕΑ

Μετά την 25η Μαρτίου θα γίνουν οι πληρωμές των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ.

Μεταξύ αυτών είναι τα αναπηρικά, στέγασης και Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ).

Πιο συγκεκριμένα, η καταβολή τους θα γίνει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, δηλαδή την Τρίτη 31 Μαρτίου. Όπως γίνεται κάθε μήνα βέβαια, τα χρήματα εμφανίζονται στα ΑΤΜ των δικαιούχων από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, μετά τις 17.00 το απόγευμα. Τα λεφτά, ωστόσο, δεν εμφανίζονται την ίδια ώρα σε όλες τις τράπεζες.

Εξαρτάται, δηλαδή, από την τράπεζα στην οποία οι δικαιούχοι διατηρούν τον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Η αναλυτική λίστα των επιδομάτων που θα πληρωθεί στα τέλη Μαρτίου

Αναπηρικά επιδόματα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)

Εξοδα Κηδείας

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας

Επίδομα Αναδοχής

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων

Επίδομα Ομογενών

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Επίδομα Στέγασης (ενοικίου)

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία επιπλέον ενέργεια, εφόσον οι αιτήσεις τους έχουν εγκριθεί και παραμένουν σε ισχύ. Η καταβολή γίνεται αυτόματα στον δηλωμένο λογαριασμό IBAN.

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται σε όσους περιμένουν το Επίδομα Παιδιού, καθώς η καταβολή του ακολουθεί τις εγκεκριμένες δόσεις του έτους 2026. Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος διαπιστώσει καθυστέρηση μετά την 1η Απριλίου, θα πρέπει να ελέγξει την κατάσταση της αίτησής του στην αντίστοιχη ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ ή της ΗΔΙΚΑ.