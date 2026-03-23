Aστυνομική επιχείρηση: 22 συλλήψεις ανάμεσά τους δύο παίκτες ριάλιτι για κύκλωμα με εικονικές εταιρείες

Σε 22 συλλήψεις προχώρησαν σήμερα στελέχη του ελληνικού FBI κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα (23/03) τα ξημερώματα και αφορά εγκληματική οργάνωση που μέσω εικονικών εταιρειών έκανε εικονικές ασφαλίσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κύκλωμα από το 2018 δρούσε με εικονικές εταιρείες και εικονικά τιμολόγια που φαινόταν ότι απασχολούσαν προσωπικό χωρίς να καταβάλουν τις εισφορές προς τον ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα να έχουν κάνει 22 εκατομμύρια ζημία στον ΕΦΚΑ ενώ από τη δραστηριότητά των εικονικών εταιρειών προκάλεσαν ζημία στο ελληνικό δημόσιο ύψους 11 εκατ. ευρώ.

Η αστυνομία όπως αναφέρει το protothema, έχει προχωρήσει στη σύλληψη 22 ατόμων, λογιστών, επιχειρηματιών, «αχυρανθρώπων», ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και δύο πρώην παίκτες ριάλιτι. Συνολικά κατηγορούνται 40 άτομα ανάμεσα τους δύο μοντέλα και ένας TikToker.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.