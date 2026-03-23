Και ξαφνικά ο ουρανός της Πάτρας γέμισε πολεμικά ελικόπτερα - ΒΙΝΤΕΟ

Πτήση 7 στρατιωτικών ελικοπτέρων τύπου AH-64 Apache έγινε σήμερα το πρωί πάνω από την Πάτρα με τους πατρινούς να τα αντιλαμβάνονται πάνω από παλιό λιμάνι της Πάτρας στις 11.45.

Τα ελικόπτερα που πετούσαν σε σχηματισμό, έγιναν γρήγορα αντιληπτά από τους κατοίκους, κυρίως εξαιτίας του δυνατού και χαρακτηριστικού ήχου τους. Σε πολλές γειτονιές της πόλης, πολίτες κοίταζαν προς τον ουρανό και αρκετοί προσπάθησαν να τα καταγράψουν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Τα συγκεκριμένα ελικόπτερα συμμετείχαν σε πτήσεις επίδειξης την Κυριακή στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, όπου παρουσία του υπουργού εθνικής άμυνας Νίκου Δένδια έγινε μεγάλη στρατιωτική και πολιτική παρέλαση, με τη συνδρομή εκτός των άλλων, οχημάτων του στρατού, όπως επίσης των ελικοπτέρων και μαχητικών αεροσκαφών F16.