Συλλυπητήρια ανακοίνωση του 17ου Γυμνασίου Πάτρας για την καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας Κατερίνα Νικολουτσοπούλου

Το 17ο Γυμνάσιο Πάτρας αποχαιρετά την καθηγήτρια Αγγλικών Αικατερίνη Νικολουτσοπούλου η οποία έφυγε από τη ζωή.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του 17ου Γυμνασίου Πάτρας αναφέρει τα εξής:

Με βαθιά θλίψη και συγκίνηση η εκπαιδευτική κοινότητα του 17ου Γυμνασίου Πάτρας αποχαιρετά την αγαπημένη μας συνάδελφο, Αικατερίνη Νικολουτσοπούλου ΠΕΟ6 Αγγλικών, η απώλεια της οποίας αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο σχολείο μας.

Υπηρέτησε το σχολείο μας για πολλά χρόνια με αφοσίωση, ήθος και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Ξεχώριζε για την ευγένεια του χαρακτήρα της, τη διακριτικότητά της και την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετώπιζε κάθε πρόκληση της καθημερινότητας. Υπήρξε μια εκπαιδευτικός που αγάπησε βαθιά το λειτούργημά της και στάθηκε με πραγματικό ενδιαφέρον δίπλα στους μαθητές της εμπνέοντάς τους, όχι μόνο με τις γνώσεις της, αλλά και με το παράδειγμά της. Η δημιουργική της προσέγγιση στη μαθησιακή διαδικασία, η ιδιαίτερη ενασχόλησή της με τη θεατρική αγωγή και η ενεργή συμμετοχή της σε εκπαιδευτικά προγράμματα ανέδειξαν μια εκπαιδευτικό που στο πλαίσιο τόσο της τυπικής όσο και της άτυπης εκπαίδευσης συνέβαλε ουσιαστικά στην πνευματική και ψυχική καλλιέργεια των μαθητών/τριών της.

Η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές μας και θα μας συνοδεύει ως φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανθρωπιάς και αφοσίωσης στην εκπαίδευση.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.