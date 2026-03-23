Δίκη για Τέμπη: Λιποθυμίες, διακοπές, συγγενείς στις θέσεις των κατηγορουμένων και απαξίωση

Την ίδια ώρα αυξάνονταν οι διαμαρτυρίες για την καταλληλότητα του χώρου, με πολλούς να επισημαίνουν ότι οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν με το «καλημέρα» , καθώς οι συνθήκες είναι ασφυκτικές για το μέγεθος της συγκεκριμένης δίκης και για τον κόσμο που έχει κληθεί να την παρακολουθήσει, την ώρα μάλιστα που οι ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις που κόστισαν πάνω από 1 εκατ. ευρώ είχαν παρουσιαστεί ως κάτι παραπάνω από επαρκείς.

Η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη, με αποτέλεσμα ακόμη και γονείς θυμάτων να μην βρίσκουν θέση να καθίσουν, γεγονός που προκάλεσε ένταση από τα πρώτα λεπτά της διαδικασίας. Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση συγγενή θύματος, ο οποίος εμφανώς εξοργισμένος σηκώθηκε και φώναξε: «Αυτό το πράγμα είναι ξεφτιλίκι, έχουν έρθει γονείς και δεν υπάρχει καρέκλα να κάτσουν».

Πριν από κάποιο διάστημα, ο υπουργός Δικαιοσύνης διαφήμιζε την καταλληλότητα της συγκεκριμένης αίθουσας για τη διεξαγωγή της δίκης. Σήμερα ωστόσο συγγενείς θυμάτων και επιζώντες, που περιμένουν επίμονα τρία χρόνια να αποδοθούν ευθύνες για το έγκλημα, αναγκάζονται να κάθονται ακόμη και στις θέσεις των κατηγορουμένων.

«Το δικαστήριο μετά τη νομιμοποίηση θα διακόψει για την 1η Απριλίου όπου θα έχει λάβει καλύτερα μέτρα», ανέφερε η πρόεδρος.

Το θέμα της καταλληλόλητας της αίθουσας απασχόλησε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας στην πρώτη συνεδρίαση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με την επόμενη δικάσιμο να ορίζεται η Τετάρτη 1 Απριλίου.

Η πολυσυζητημένη και ιστορικής σημασίας δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη ξεκίνησε σήμερα (23/3), αλλά ολοκληρώθηκε πρόωρα και με απογοητευτικό τρόπο. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν ήταν ντροπιαστικές, με συγγενείς θυμάτων και δικηγόρους να βρίσκονται σε ασφυκτικά γεμάτο χώρο, συνεχείς διακοπές στη διαδικασία, ακόμη και λιποθυμίες, δημιουργώντας εικόνα πλήρους απαξίωσης.

Ρούτσι: Είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον



Ο Πάνος Ρούτσι, βγαίνοντας από την αίθουσα κατά τη διάρκεια διακοπής, περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί, τονίζοντας ότι ουσιαστικά η δίκη δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Όπως δήλωσε: «Μέσα δεν πρόκειται να ξεκινήσει η δίκη με αυτές τις προδιαγραφές που έχουν φτιάξει. Είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον, στοιβαγμένοι».

Παράλληλα έκανε λόγο για συνεχή τεχνικά προβλήματα, σημειώνοντας: «Τα μικρόφωνα δεν λειτουργούν, τα φώτα αναβοσβήνουν. Οι δικηγόροι δεν ακούγονται, η Πρόεδρος μιλάει και κανένας δεν την ακούει».

Επιπλέον άφησε αιχμές για τη διαχείριση των πόρων που διατέθηκαν για τη διαμόρφωση της αίθουσας, λέγοντας: «Δώσανε 1,6 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το πράγμα και ούτε οι μισοί δεν χωράνε». Σε ερώτηση για την παρουσία των κατηγορουμένων απάντησε: «Δεν τους βλέπουμε. Δεν φαίνεται τίποτα. Είμαστε στοιβαγμένοι, το καταλαβαίνετε; Δεν έχει ξεκινήσει απολύτως τίποτα ακόμα».

Κωνσταντοπούλου: Είμαστε σε συνθήκες προσβλητικές - Να βρεθεί άλλη αίθουσα

Την ανεύρεση άλλης αίθουσας για τη διεξαγωγή της δίκης ζήτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μία εκ των συνηγόρων των οικογενειών των θυμάτων.

«Είμαστε σε συνθήκες προσβλητικές για τα θύματα. Στοιβάζονται οι συγγενείς. Διαπιστώνουμε ότι η αίθουσα δεν χωράει και είναι επιβεβλημένο να απαιτήσετε, κυρία πρόεδρε, να βρεθεί άλλη αίθουσα», σημείωσε.

Οι δικηγόροι των συγγενών ζήτησαν από το δικαστήριο να διακόψει τη διαδικασία προκειμένου να υπάρξει συνεννόηση με τη διοίκηση του εφετείου για να βρεθεί λύση και κατάλληλος χώρος.

Συνεχείς διακοπές και εικόνες ντροπής

Οι διάλογοι που προηγήθηκαν της δεύτερης διακοπής είναι χαρακτηριστικοί της έντασης που επικρατούσε στην αίθουσα.

Πρόεδρος: Το δικαστήριο ζητάει συγγνώμη για το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε.

Συγγενείς: Να ήταν μόνο αυτό.

Κωνσταντοπούλου: Δεν υπάρχει χώρος ούτε για τους συγγενείς, αυτές δεν είναι συνθήκες διεξαγωγής δίκαιης δίκης.

Πρόεδρος: Να μείνουν οι δικηγόροι των πρώτων 80.

Κωνσταντοπούλου: Τι είμαστε, αεροπλάνο;

Ο δικηγόρος Λουκάς Αποστολίδης δήλωσε: «Εγώ ντρέπομαι για αυτό που γίνεται. Δεν χωράμε να ανοίξουμε καν τους φακέλους. Είναι αδιανόητο μια δίκη ιστορική, που αφορά ολόκληρη την κοινωνία, να διεξάγεται έτσι. Πρέπει να σας προβληματίζει ως έδρα. Δεν έχουν να κάτσουν οι γονείς, οι κατηγορούμενοι, οι δικηγόροι. Αν το δικαστήριο προχωρήσει με αυτές τις συνθήκες, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ δεν διεξάγεται δίκαιη δίκη. Δεν μπορεί ο γονιός να δει τον κατηγορούμενο στα μάτια. Δεν είναι μόνο ηθικό το θέμα, η διαδικασία που τηρείται παραβιάζει το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ».

Συγγενής θύματος ανέφερε: «Μας έχετε προσβάλει ήδη που μας έχετε φέρει εδώ μέσα. Αυτό έκανε τρία χρόνια η κυβέρνηση».

Όταν η πρόεδρος ζήτησε να μη γίνεται βιντεοσκόπηση, απάντησε: «Το πρόβλημά σας είναι να μην βγαίνει βίντεο».

Άλλοι συγγενείς φώναζαν: «Ντροπή, μόνο ντροπή. Αυτός είναι ο σεβασμός που μας έχετε τρία χρόνια μετά; Δώσατε 1 εκατομμύριο ευρώ για αυτό; Αν ήταν το παιδί σου τι θα έκανες;».

Αντιδράσεις δικηγόρων και φορέων - «Δεν υπάρχει οξυγόνο»



Ο Ανδρέας Κουτσολάμπρος, πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, δήλωσε: «Ήρθαμε για να δικάσουμε, είμαστε 50 δικηγορικοί σύλλογοι. Η κατάσταση αυτή σήμερα είναι απαράδεκτη. Δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούμε να ασκήσουμε τα καθήκοντά μας, είναι και θέμα ασφαλείας. Δεν μπορεί να γίνει η δίκη υπό αυτές τις συνθήκες».

Ο Θεόδωρος Μαντάς ανέφερε: «Ερχόμαστε σήμερα στη Λάρισα μετά από όλες αυτές τις διαβεβαιώσεις. Ακούγαμε για μια αίθουσα 600 τ.μ. και βρισκόμαστε σε αυτή την άκρως υποτιμητική, πρωτίστως για εσάς και μετά για τους γονείς, αίθουσα για να δικαστεί η κορυφαία δίκη στην Ελλάδα. Σήμερα επιβεβαιώνονται οι φοβίες μας ότι κάποιοι αυτή τη δίκη τη θεωρούν διεκπεραιωτική. Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε συνθήκες υποβάθμισης αυτής της δίκης σε αίθουσα με αυτά τα χαρακτηριστικά».

Ο Όθωνας Παπαδόπουλος δήλωσε: «Δεν μπορούμε να δεχτούμε να είναι οι διάδικοι στοιβαγμένοι σε αυτές τις συνθήκες».

Συνήγορος οικογένειας θύματος ανέφερε: «Είναι ήδη αποπνικτική η κατάσταση. Δεν υπάρχει οξυγόνο. Πρέπει να διακόψετε να βρεθεί μια λύση».

Απαγορεύτηκε η ζωντανή μετάδοση της δίκης



Νωρίς το πρωί της Δευτέρας (23/3) απαγορεύτηκε από το δικαστήριο η ζωντανή μετάδοση της δίκης, με την έδρα να ζητά την απομάκρυνση των μέσων ενημέρωσης από την αίθουσα προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρει το ethnos, η μετάδοση της δίκης θα γίνεται μέσω κλειστού κυκλώματος στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των δημοσιογράφων, ενώ έχουν τοποθετηθεί και ηχεία ώστε να ακούγονται όσα διαδραματίζονται εντός της δικαστικής αίθουσας.

Να σημειωθεί πως κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 36 στελέχη οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου -όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ, Hellenic Train- και του Υπουργείο Μεταφορών, με τους 33 να κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος.

Τα βασικά αδικήματα είναι το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους, η οποία πράξη είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ' εξακολούθηση και από κοινού και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της παράβασης καθήκοντος.

Να σημειωθεί πως έξω από το Συνεδριακό Κέντρο υπήρξε κινητοποίηση φορέων και πολιτών, από διάφορα μέρη της Ελλάδας με ομάδα διαδηλωτών να γράφει στον δρόμο με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας.