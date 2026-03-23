Ένα υποβρύχιο έκανε την εμφάνισή του στο λιμάνι της Πάτρας και μετέδιδε εικόνα υψηλής ευκρίνειας από το βυθό - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Ένα υποβρύχιο έκανε την εμφάνισή του το πρωί της Δευτέρας στο λιμάνι της Πάτρας, όμως δεν ήταν στις διαστάσεις που φαντάζεται κανείς, ενώ ο ρόλος του είναι αρκετά διαφορετικός από εκείνον ενός υποβρυχίου.

Ο λόγος για ένα υποβρύχιο drone με πλήθος εφαρμογών στο πεδίο και ρόλους που μπορεί να παίξει το οποίο και παρουσιάστηκε επίσημα το πρωί της Δευτέρας στο παλιό λιμάνι της Πάτρας.

Μπροστά από τον επιβατικό σταθμό Κανελλόπουλος στην Πάτρα, πραγματοποιήθηκε η επιχειρησιακή παρουσίαση ενός σημαντικού τεχνολογικού αποκτήματος για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. Πρόκειται για ένα σύγχρονο υποβρύχιο drone, το οποίο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά σε πολλούς τομείς, από την περιβαλλοντική παρακολούθηση έως την έρευνα και διάσωση.