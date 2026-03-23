Ένα υποβρύχιο έκανε την εμφάνισή του στο λιμάνι της Πάτρας και μετέδιδε εικόνα υψηλής ευκρίνειας από το βυθό - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Πρόκειται για ένα υποβρύχιο drone με πλήθος εφαρμογών στο πεδίο και ρόλους που μπορεί να παίξει
Ένα υποβρύχιο έκανε την εμφάνισή του το πρωί της Δευτέρας στο λιμάνι της Πάτρας, όμως δεν ήταν στις διαστάσεις που φαντάζεται κανείς, ενώ ο ρόλος του είναι αρκετά διαφορετικός από εκείνον ενός υποβρυχίου.
Ο λόγος για ένα υποβρύχιο drone με πλήθος εφαρμογών στο πεδίο και ρόλους που μπορεί να παίξει το οποίο και παρουσιάστηκε επίσημα το πρωί της Δευτέρας στο παλιό λιμάνι της Πάτρας.
Μπροστά από τον επιβατικό σταθμό Κανελλόπουλος στην Πάτρα, πραγματοποιήθηκε η επιχειρησιακή παρουσίαση ενός σημαντικού τεχνολογικού αποκτήματος για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. Πρόκειται για ένα σύγχρονο υποβρύχιο drone, το οποίο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά σε πολλούς τομείς, από την περιβαλλοντική παρακολούθηση έως την έρευνα και διάσωση.
Ένα υποβρύχιο drone στο λιμάνι της Πάτρας
Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι φορέων που θα αξιοποιήσουν το νέο αυτό εργαλείο, όπως η ειδική ομάδα μη επανδρωμένων σκαφών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Το drone τέθηκε -εκτός των άλλων- στη διάθεση και του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, με στόχο την αξιολόγηση εφαρμογών όπως η συλλογή και ανάλυση δεδομένων, η χαρτογράφηση του βυθού και η υποστήριξη επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα.
Η απόκτηση του υποβρύχιου drone εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα COASTRUST και αποτελεί πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, Φωκίωνα Ζαΐμη. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών και στην αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Το νέο σύστημα θα χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων, την καταγραφή του θαλάσσιου οικοσυστήματος και την υποστήριξη επιστημονικών ερευνών. Παράλληλα, ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες της Πολιτικής Προστασίας, επιτρέποντας την έγκαιρη αντιμετώπιση κινδύνων και περιστατικών.
Όπως δήλωσε ο κ. Ζαΐμης, η επένδυση σε σύγχρονα τεχνολογικά μέσα δεν αποτελεί απλώς θεωρητική προσέγγιση, αλλά μια ουσιαστική πράξη που ενισχύει την ασφάλεια των πολιτών και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.
