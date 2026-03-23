Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Στήθηκε ένα αδιανόητο φιάσκο, καλώ τον Φλωρίδη να παραιτηθεί»

Μέσα σε κλίμα έντασης και με σοβαρές ενστάσεις για τις συνθήκες διεξαγωγής της διαδικασίας ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα, χωρίς ουσιαστικά να εκκινήσει η ακροαματική διαδικασία.

Το συνεδριακό κέντρο «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποδείχθηκε ανεπαρκές για να φιλοξενήσει μια δίκη τέτοιου μεγέθους και βαρύτητας. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους αντέδρασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συνήγορος συγγενών θυμάτων, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία έκανε λόγο για πλήρη επιβεβαίωση των φόβων που είχαν εκφραστεί για την προετοιμασία της δίκης.

«Αυτό που ζήσαμε σήμερα αποτελεί την πλήρη απόδειξη ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί μια πραγματική δίκη για το έγκλημα των Τεμπών, αλλά επιθυμεί πειθήνιους δικαστές, έτοιμους για όλα, να δικάσουν στο γόνατο, να δικάσουν χωρίς προϋποθέσεις, να εκφωνούν ονόματα κατηγορουμένων μέσα σε μία αίθουσα όπου λιποθυμούσαν συγγενείς θυμάτων και τραυματίες, επιζώντες και επιζώσες» δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Δικαστές που δεν είχαν την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό να πουν το αυτονόητο: ότι σε αυτή τη δίκη, όπου δεν χωρούσαν ούτε οι συγγενείς των θυμάτων, ούτε οι επιζώντες και οι επιζώσες, ούτε οι συνήγοροί τους, δεν μπορούσε να γίνει διαδικασία» πρόσθεσε.

Υποστήριξε δε ότι οι συνθήκες στην αίθουσα δεν επέτρεπαν την παρουσία συγγενών, επιζώντων και συνηγόρων με όρους που να συνάδουν με τη σοβαρότητα της διαδικασίας, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν διασφάλισε τις αναγκαίες προϋποθέσεις για μια πραγματική και δημόσια δίκη. «Ακούσαμε πολλά παχιά λόγια όλες τις τελευταίες μέρες. Από την κυβέρνηση, ότι έχει εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει αυτή η δίκη. Από την συνδικαλιστική εκπροσώπηση των δικαστών, την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να γίνει μια δίκαιη δίκη. Το πρώτο πράγμα που είπε η πρόεδρος ξεκινώντας τη διαδικασία ήταν να μην βιντεοσκοπεί κανείς. Γιατί αυτή την ντροπή προφανώς θέλουν να την διεξαγάγουν στα κρυφά. Αθέατη» σημείωσε.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμεινε ιδιαίτερα στο ζήτημα της δημοσιότητας της διαδικασίας. «Εγώ σας προσκαλώ και σας καλώ, τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Την επόμενη φορά να μη βγείτε έξω από την αίθουσα. Να παραμείνετε εκεί. Να καταδείξετε ποιες είναι οι συνθήκες στις οποίες επιθυμεί η κυβέρνηση να διεξαγάγει αυτή τη δίκη. Συνθήκες τρώγλης, συνθήκες βαρύτατης προσβολής της αξιοπρέπειας ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, τα παιδιά τους και τους συγγενείς τους, βαρύτατης προσβολής της αξιοπρέπειας και της αντοχής των επιζώντων και των επιζωσών που όλοι δοκιμάστηκαν, βαρύτατης προσβολής στο αίσθημα δικαίου» είπε.

Κωνσταντοπούλου: Η δίκη για τα Τέμπη δε θα γίνει με τους όρους του Φλωρίδη

Παράλληλα, εξαπέλυσε ευθείες βολές κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορου Σεβαστίδη, ζητώντας την παραίτησή τους και θέτοντας ερωτήματα για τη διαχείριση των πόρων που διατέθηκαν για τη διαμόρφωση της αίθουσας. «Η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών και αυτή η δίκη και οι άλλες δίκες δεν θα γίνουν με τους όρους του κυρίου Φλωρίδη. Δεν θα γίνουν με τους όρους του κυρίου Σεβαστίδη. Θα γίνουν με τους όρους της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη απαιτεί δημοσιότητα. Εμείς απαιτούμε την παρουσία των μέσων ενημέρωσης μέσα στη δικαστική αίθουσα, ούτε στιγμή να μην συνεχιστεί αυτή η προσβολή χωρίς να καταγράφεται.

Και εγώ επίσημα, μετά από τις χυδαίες τοποθετήσεις του κυρίου Σεβαστίδη που προσπαθούσε να εμφανίσει εμένα και συγγενείς των θυμάτων ότι εγώ δεν θέλω να γίνει η δίκη αυτή, τον καλώ να παραιτηθεί. Είναι η ελάχιστη πράξη ευθιξίας που θα μπορούσε να κάνει. Καλώ και τον κύριο Φλωρίδη να παραιτηθεί και κατά την δήλωση παραίτησής του να μας δώσει όλα τα στοιχεία για το πού πήγαν τα χρήματα για την κατασκευή αίθουσας που θα υποδεχόταν τη δίκη των Τεμπών. Πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα; Σε ποιες τσέπες, ποιοι τα κανόνισαν, ποιοι τα ενέκριναν και ποιοι λογάριασαν χωρίς τους γονείς, χωρίς τους συγγενείς, χωρίς εμάς τους συνηγόρους τους» ανέφερε.

«Περιμένουμε παραιτήσεις μετά από αυτό το αδιανόητο φιάσκο»

Και πρόσθεσε: «Θέλω να σας πω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου ότι απέναντι σε αυτές τις δυνάμεις που ξεκάθαρα δεν επιθυμούν να αποδοθεί δικαιοσύνη, που ξεκάθαρα ποντάρουν στην συγκάλυψη και την παρασιώπηση της αλήθειας, υπάρχουν αποφασισμένοι άνθρωποι. Αποφασισμένες μανάδες και πατεράδες. Αποφασισμένα αδέρφια. Αποφασισμένα παιδιά. Και αποφασισμένοι και αποφασισμένες όλοι εμείς οι συνήγοροι που ενοχλούμε ναι, και αυτός είναι ο ρόλος της και η αποστολή μας. Να ενοχλούμε τις εξουσίες που δεν λογαριάζουν τους ανθρώπους. Να ενοχλούμε τις εξουσίες που αδικούν και αυθαιρετούν.

Θα συνεχίσουμε λοιπόν να ενοχλούμε. Η επιλογή της 1ης Απριλίου ως επόμενης δικασίμου δυστυχώς φαντάζει φάρσα στα αυτιά μας και βεβαίως εμείς περιμένουμε παραιτήσεις μετά από αυτό το αδιανόητο φιάσκο που κάποιοι το οργάνωσαν, το χρυσόπληρωσαν, το διαφήμισαν και δεν λογάριασαν τη δικαιοσύνη.»

πηγή newsit