Μέτρα για την ενεργειακή κρίση: Τα 22 σημεία που πρέπει να προσέξετε

Mέτρα στήριξης της κοινωνίας έναντι των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης που έχει προκύψει από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν στη Μέση Ανατολή, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ παρουσίασαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς.

Τα μέτρα, όπως τόνισαν οι δυο υπουργοί, υπερτερούν σε σχέση με προτάσεις μειώσεων φόρων, αντικρούοντας την κριτική για κέρδη του κρατικού ταμείου από το πληθωριστικό ράλι.

“Αυτά που θα πάρουν οι πολίτες αυτήν τη στιγμή είναι πολύ περισσότερα από όσα θα έπαιρναν εάν κάναμε μια οριζόντια μείωση στον ΕΦΚ” τόνισε ο κ. Πετραλιάς.

Όπως τόνισε ο κ. “δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για μια διαταραχή λίγων μηνών ή για μια πιο παρατεταμένη περίοδο. Δεν μπορούμε λοιπόν να εξαντλήσουμε όλα μας τα όπλα μεμιάς”, τόνισε ο κ. Πιερρακάκης που άφησε “παράθυρο” για νέα μέτρα εφόσον χρειαστεί.

“Αν παραταθεί η κρίση θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Για μονιμότερα μέτρα η απάντηση είναι όχι. Θα πηγαίνουμε μήνα μήνα όπως το 2022 και θα βλέπουμε τι χρειάζεται” συμπλήρωσε, καθώς, όπως είπε “όταν επηρεάζονται οι τιμές στην ενέργεια επηρεάζεται όλη η οικονομία”.

Το στίγμα

Με βάση το οικονομικό επιτελείο η χώρα είναι σε θέση, πλέον, να στέκεται αρωγός στους πολίτες. “Το κράτος οφείλει να παρεμβαίνει και να παρεμβαίνει και σωστά. Το πακέτο στηρίζει την κοινωνία, προστατεύει την οικονομία και διασφαλίζει ότι η χώρα θα σταθεί όρθια”, πρόσθεσε.

Ο χρόνος εφαρμογής

Στο μεταξύ για την εφαρμογή τους αναμένεται να κατατεθεί Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου, “Πρώτιστος στόχος είναι”, όπως είπε ο κ. Πετραλιάς, “να ανοίξει η πλατφόρμα για το fuel pass την επόμενη εβδομάδα και να δοθεί μέχρι το τέλος του μηνός”

“Τα μέτρα λαμβάνονται στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχουμε αυτήν τη στιγμή. Είμαστε εδώ και θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη που θα χρειαστεί την αρωγή της Πολιτείας”, είπε κλείνοντας ο κ. Πιερρακάκης.

Η ΕΕ

Στο μεταξύ, ερωτηθείς για τη στάση του eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι την Παρασκευή θα υπάρξει τηλεδιάσκεψη της Ευρωομάδας παραδεχόμενος ότι “αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει κοινή συντεταγμένη¨”. “Για αυτό κάνουμε τη συνάντηση της Παρασκευής. Πρέπει να συντονιστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Νομίζω ότι ούτε δώ θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες των πολιτών της Ευρώπης” υπογράμμισε ο ίδιος.

Η ατζέντα του 2027

Με βάση τον κ. Πιερρακάκη, παράλληλα, οι εξαγγελίες αυτές δεν επηρεάζουν το “το καλάθι της ΔΕΘ” καθώς χρηματοδοτούνται είτε από την υπεραπόδοση της οικονομίας, είτε από τα αντισταθμιστικά μέτρα αύξηση της φορολογίας στα κέρδη σε διαδικτυακά καζίνο.

Τα μέτρα και τα 22 κρίσιμα σημεία

Αναλυτικότερα, τα μέτρα έχουν στόχο να τεθούν σε εφαρμογή πριν το Πάσχα.

Με βάση αυτά που ανακοινώθηκαν επιδοτείται το diesel κίνησης στην αντλία με 16 λεπτά το λίτρο, έτσι ώστε το όφελος στην τελική τιμή με ΦΠΑ να ανέλθει σε 20 λεπτά το λίτρο. Αυτό το μέτρο αναμένεται να έχει κόστος 51 – 106 εκατ. ευρώ.

Αφορά είτε ιδιωτικά είτε εταιρικά οχήματα και είναι δηλαδή καθολική.

Σε σχέση με το χρόνο που θα περάσει στην ‘αντλία’ η εν λόγω έκπτωση, με βάση τον κ. Πετραλιά, εκτιμάται σε 4-5 μέρες μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου καθεστώτος.

Παράλληλα προβλέπεται επιδότηση στη βενζίνη που έχει υπολογιστεί ώστε να ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά το λίτρο. Το μέτρο έχει κόστος 130 εκατ. ευρώ.

Το νέο fuel pass, αυτό θα δοθεί με τα 50 ευρώ σε μία πληρωμή. Η επιδότηση για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή, ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δίμηνο με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (40 ευρώ χωρίς κάρτα).

Για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση για τους δύο μήνες, ανέρχεται σε 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (50 ευρώ χωρίς κάρτα).

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ (25 ευρώ χωρίς κάρτα) σε ηπειρωτική και 35 ευρώ (30 ευρώ χωρίς κάρτα) σε νησιωτική περιοχή.

Για να δοθεί η ενίσχυση, το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης.

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

Τα χρήματα αυτά μπορεί να αξιοποιηθούν μέσα σε 3-4 μήνες.

Στόχος είναι μέχρι το Πάσχα να μπορουν οι πολίτες να αξιοποιήσουν το ποσό αυτό.

Το όφελος ανά λίτρο για 70 λίτρα μηνιαία κατανάλωση για αυτοκίνητα είναι μέχρι τα 60 ευρώ στη νησιωτική Ελλάδα – 50 ευρώ στην ηπειρωτική με την ψηφιακή κάρτα – και για 42 λίτρα για μοτοσυκλέτες είναι 35 και 20 για νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, αντίστοιχα. Για μετρητά η έκπτωση “κουρεύεται” κατά 10 ευρώ στα αυτοκίνητα και 5 ευρώ στις μοντοσυγκλέτες.

Η ενίσχυση για την αμόλυβδη θα έχει τη μορφή ψηφιακής κάρτας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πρατήρια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί. Δηλαδή, το ποσό αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα POS των ταξί και των μέσων μαζικής μεταφοράς, δηλαδή, όπως και το 2022 όσον αφορά τον τρόπο χρήσης του.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για την επιδότηση στη βενζίνη είναι διευρυμένα για τις οικογένειες με παιδιά, κατά αναλογία με αυτά που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και καλύπτουν περίπου τα 3 εκ των 4 εκατομμυρίων ιδιοκτητών οχημάτων.

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών), φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου. Κι όπως τόνιαν οι υπουργοί, στο “ντίζελ πρέπει η παρέμβαση να γίνει οριζόντια. Στη βενζίνη, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο.

Το fuel pass, με βάση όσα ανακοινώθηκαν, δίνεται σαν κίνητρο για να σταματήσει κάποιος να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο και να πάρει τα ΜΜΜ που είναι σταθερές οι τιμές τους, για αυτό και δίνεται μόνο σε ιδιοκτήτες οχημάτων.

Η επιλογή για στοχευμένο μέτρο στη βενζίνη έγινε ώστε να μην επωφεληθούν τουρίστες και μεγάλα εισοδήματα.

Αγροτική παραγωγή και ακτοπλοΐα

Για την αγροτική παραγωγή δίνεται επιχορήγηση 15% της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων των επόμενων δύο μηνών.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες αγρότες και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Η, δε, επιδότηση θα δοθεί κατόπιν αίτησης σε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Θεσπίζεται πάγια αποζημίωση για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, στη βάση των υποχρεωτικών εκπτώσεων που παρέχουν. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες παρέχουν, βάσει του παρόντος νομοθετικού πλαισίου, υποχρεωτικές εκπτώσεις σε διάφορες κατηγορίες επιβατών (φοιτητές, ανήλικα τέκνα, άτομα με αναπηρία κ.τ.λ.), το κόστος των οποίων σήμερα δεν αποζημιώνεται. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση των καυσίμων και προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων του γενικού πληθυσμού, οι εκπτώσεις αυτές θα αποζημιώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Φορολόγηση παιγνίων