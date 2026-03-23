Πάτρα: Εσπερίδα με θέμα "Εθισμοί στην εφηβική ηλικία – Κάπνισμα, Ουσίες, Τεχνοχολισμός"

Μια ενδιαφέρουσα ενημερωτική εσπερίδα διοργανώνει η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία (www.koinotopia.gr) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για την Προαγωγή της Υγείας και της Ποιότητας ζωής, αυτή την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 στις 8 μμ στον πολυχώρο της οργάνωσης στην οδό Καραϊσκάκη 153, ισόγειο, μεταξύ Πατρέως και Γεροκωστοπούλου με θέμα: «Εθισμοί στην εφηβική ηλικία – Κάπνισμα, Ουσίες, Τεχνοχολισμός».

Εισηγητές στην εκδήλωση θα είναι ο Λυκούργος Σταυρουλόπουλος, Οικονομολόγος-Υπεύθυνος Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας και η Αγγελική Κωστοπούλου, Ψυχολόγος MSc.

Η εκδήλωση εστιάζει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση του φαινομένου των εθισμών στους εφήβους, ιδιαίτερα στις εξαρτήσεις από Ουσίες, Αλκοόλ, Τυχερά παιχνίδια, Διαδίκτυο και Νέες Τεχνολογίες.

Θα αναλυθούν οι κοινωνικές, βιολογικές και ψυχολογικές αιτίες των εθισμών, ενώ θα εξεταστούν και οι επιπτώσεις στην εφηβική παραβατικότητα, η οποία παρουσιάζει ανησυχητική αύξηση.

Η εφηβεία είναι μια κρίσιμη περίοδος διαμόρφωσης προσωπικότητας και συμπεριφοράς. Οι εθισμοί, είτε αφορούν ουσίες είτε την υπερβολική χρήση τεχνολογίας, επιδρούν καθοριστικά στη σωματική και ψυχική υγεία των νέων, ενώ ενδέχεται να οδηγήσουν σε κοινωνική περιθωριοποίηση ή παραβατική συμπεριφορά.

Η ανάλυση του φαινομένου αποσκοπεί στο να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία, να ενημερώσει γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς για τους κινδύνους και να συμβάλει στην αναζήτηση λύσεων μέσω της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη αλλά λόγω περιορισμένων θέσεων χρειάζεται να γίνει κράτηση στη γραμματεία της οργάνωσης 2610.622250 Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 11 πμ-2 μμ & Πέμπτη, Παρασκευή 7-9 μμ και στο 2610.277171 τις υπόλοιπες ώρες, καθώς και στο [email protected]. Θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας.