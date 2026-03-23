Πάτρα: Οι ταξιτζήδες επιστρέφουν την Τρίτη στο τιμόνι- Η διαμαρτυρία στη Βουλή- ΒΙΝΤΕΟ

Επιστρέφουν από τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης στους δρόμους της Πάτρας οι οδηγοί ταξί, μετά τη λήξη της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας τους.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε κατά της ψήφισης του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορών», που περιλαμβάνει διατάξεις για τεχνικό έλεγχο οχημάτων, συγκοινωνιακούς φορείς, ηλεκτροκίνηση και Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Στο μεταξύ, το πρωί της Δευτέρας, οι Πατρινοί οδηγοί συμμετείχαν σε διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο και ζητώντας αλλαγές που θα προστατεύουν τα δικαιώματα και τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Η επιστροφή τους στους δρόμους σηματοδοτεί την επανέναρξη της καθημερινής μετακίνησης των πολιτών, ωστόσο οι οδηγοί προειδοποιούν ότι παραμένουν σε εγρήγορση για κάθε ρύθμιση που θεωρούν επιζήμια για τον κλάδο.