Καλαμαριά: Να διερευνηθεί ο ρόλος και άλλων ατόμων στη δολοφονία του Κλεομένη ζητά η οικογένειά του

«Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου». Ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη ο πατέρας του Κλεομένη, Αστέριος Αλήτσιος, που δολοφονήθηκε πριν από μία εβδομάδα στην Καλαμαριά, σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή του.

Ο πατέρας του 20χρονου βρέθηκε σήμερα (23/3) στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης συνοδευόμενος από τον δικηγόρου του και υπέβαλαν παράσταση πολιτικής αγωγής στην 1η τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, προκειμένου να λάβουν γνώση της δικογραφίας.

Παράλληλα η οικογένεια υπέβαλε νέα στοιχεία και αιτήματα για νέες διώξεις, ζητώντας να διαλευκανθούν οι συνθήκες της δολοφονίας. «Το ζητούμενο είναι να διαλευκανθούν οι συνθήκες πρώτον της δολοφονίας και δεύτερον το μετά της δολοφονίας, διότι κάναμε ένα αίτημα στην κυρία ανακρίτρια να ασκηθούν και νέες διώξεις για άλλα αδικήματα», σημείωσε ο κ. Νίκος Αλεξανδρής – δικηγόρος του πατέρα του Κλεομένη.

Την πόρτα της ανακρίτριας πέρασε κι ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης που ορίστηκε τεχνικός σύμβουλος από την πλευρά του πατέρα του Κλεομένη.

Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας σε βάρος του δράστη υπέβαλε και ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τη μητέρα του 20χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση προφυλακίστηκε ο 23χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση αλλά και ο 19χρονος που βρίσκονταν μαζί με τον Κλεομένη το μοιραίο βράδυ και κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος του καθ’ ομολογία δράστη.