Ιόνια Οδός: Τέλος η ταλαιπωρία- Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο 128ο χλμ

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 23 Μαρτίου αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο 128ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού , στο τμήμα Αντιρρίου- Ιωαννίνων, βάζοντας τέλος σε ένα διάστημα έντονης ταλαιπωρίας για εκατοντάδες οδηγούς, όπως γράφει το e-maistros.gr

Το πρόβλημα και η αποκατάσταση

Το συγκεκριμένο σημείο είχε παρουσιάσει δυσχέρειες στην κυκλοφορία το προηγούμενο διάστημα, προκαλώντας καθυστερήσεις και αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς, ειδικά σε ένα από τα πιο κομβικά οδικά δίκτυα της Δυτικής Ελλάδας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στις απαραίτητες παρεμβάσεις, με στόχο την άμεση αποκατάσταση της ομαλής ροής των οχημάτων, κάτι που επετεύχθη εντός των προβλεπόμενων χρονικών πλαισίων.

Ανακούφιση για οδηγούς και μεταφορές

Η επαναλειτουργία του δρόμου στο συγκεκριμένο σημείο δίνει σημαντική «ανάσα» στην κυκλοφορία, ιδιαίτερα για επαγγελματίες οδηγούς, μεταφορικές εταιρείες αλλά και ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν καθημερινά την Ιόνια Οδό.

Η ταλαιπωρία των προηγούμενων ημερών φαίνεται να ανήκει πλέον στο παρελθόν, με το οδικό δίκτυο να επιστρέφει στους φυσιολογικούς ρυθμούς.