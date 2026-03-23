Παρουσιάστηκε το υποβρύχιο drone που εξασφάλισε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Το νέο, σύγχρονο υποβρύχιο drone, το οποίο παρέλαβε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, παρουσιάστηκε την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, παρουσία εκπροσώπων φορέων και αρχών, στο χώρο του λιμένα. Σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και την έρευνα στην περιοχή ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης υλοποίησε, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος COASTRUST (Interreg Euro–MED), την καινοτόμα πρωτοβουλία.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αναδείχθηκαν οι πολλαπλές δυνατότητες του σύγχρονου αυτού συστήματος, το οποίο θα αξιοποιηθεί για την παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων, τη χαρτογράφηση του βυθού, καθώς και την υποστήριξη ερευνητικών δράσεων. Παράλληλα, τονίστηκε η συμβολή του στην ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, καθώς μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη αντιμετώπιση περιστατικών και κινδύνων στη θάλασσα.

Ο κ. Ζαΐμης μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η εξασφάλιση του υποβρύχιου drone αποτελεί μια καινοτομία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προς όφελος της περιοχής μας. Θα βοηθήσει στην καταγραφή του θαλάσσιου οικοσυστήματος, καθώς και στην έγκαιρη αντιμετώπιση κινδύνων ή περιστατικών. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να παραχωρηθεί σε αρμόδιο φορέα για την κάλυψη αναγκών της Δυτικής Ελλάδας».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΟΛΠΑ, Παναγιώτης Αναστασόπουλος αναφέρθηκε στη σημασία της παρουσίας και αξιοποίησης του υποβρύχιου drone, επισημαίνοντας ότι αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη του λιμένα Πατρών: «Η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως το υποβρύχιο drone, βελτιώνει την εποπτεία, την ασφάλεια και τον σχεδιασμό των λιμενικών υποδομών. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο προς όφελος της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας».

Στην παρουσίαση παρόντες ήταν, επίσης, μεταξύ άλλων: ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Κωνσταντίνος Ταπεινός, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Νήσων της Πυροσβεστικής Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Γόντικας, ο Επικεφαλής ΟΣμηΕΑ Δυτικής Ελλάδος, πυρονόμος Γιώργος Χατζής, στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, η Υποπλοίαρχος, Αικατερίνη Σαμαρά, στελέχη του Λιμεναρχείου Πατρών και του ΟΛΠΑ, γενικός διευθυντής Τελωνείου Πατρών, Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, η Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Παράρτημα Πάτρας, Τάνια Κανελλοπούλου, ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ, Παναγιώτης Ματθαιόπουλος, η υπεύθυνη του ευρωπαϊκού έργου COASTRUST, Κωνσταντίνα Λάνταβου, ο καθηγητής Γεωλογίας, Γιώργος Παπαθεοδώρου, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Αχαΐας.

Την παρουσίαση και τον χειρισμό του εξοπλισμού πραγματοποίησε, εκ μέρους της Πατρινής εταιρείας Intelligent Machines, ο Νίκος Μαυρομάτης.

Να σημειωθεί ότι το έργο COASTRUST («Promoting Shared Stewardship for Mediterranean Coasts») αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την περίοδο 2024–2026, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Euro-MED 2021–2027. Στόχος του είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών περιβαλλοντικής διαχείρισης σε επιλεγμένες περιοχές, ως μηχανισμών διακυβέρνησης που ενσωματώνουν τη συμμετοχή πολλαπλών φορέων, με έμφαση στην προστασία της βιοποικιλότητας, τη βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων και την ολοκληρωμένη διαχείριση των χερσαίων και παράκτιων οικοσυστημάτων.