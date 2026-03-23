Ορκωμοσία νέων υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας στον Δήμο Αιγιαλείας

Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 23-3-2026 στο Δημαρχείο Αιγιαλείας η ορκωμοσία των νέων υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας, παρουσία του Δημάρχου Αιγιαλείας Παναγιώτη Ανδριόπουλου και εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής.

Η ένταξη των νέων στελεχών περιλαμβάνεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας με οκτώ επιπλέον άτομα, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, επισημάνθηκε η σημασία του ρόλου της Δημοτικής Αστυνομίας στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης, στην τήρηση της νομιμότητας και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στις τοπικές κοινότητες.

Η σημερινή ορκωμοσία έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων συναντήσεων του Δημάρχου Αιγιαλείας με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη αλλά και με εκπροσώπους της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τις οποίες συζητήθηκαν ζητήματα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλειας, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Ο Δήμος Αιγιαλείας επιβεβαιώνει τη βούλησή του για σταθερή και ουσιαστική συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές, επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό και δομές που ενισχύουν την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών.