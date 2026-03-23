Πρωτιά στο εγχώριο box office για την ταινία "Τελευταία Κλήση" με τον Ορφέα Αυγουστίδη

Η ταινία του Σέριφ Φράνσις "Τελευταία Κλήση" σε σενάριο του ίδιου & της Κατερίνας Μπέη, με τους Ορφέα Αυγουστίδη, Μαρία Ναυπλιώτου και Ρένια Λουιζίδου, προσέλκυσε το σινεφίλ κοινό και έκοψε στην πρεμιέρα της, στο 1ο 4ήμερο προβολής της, 19 με 22/3/2026, 43.827 εισιτήρια σε 112 αίθουσες, πανελλαδικά παίρνοντας άνετη πρωτιά στο box office.

Όπως έγραψε το flix.gr, τα εισιτήρια της "Τελευταίας Κλήσης" (η ταινία προβάλλεται και στην Πάτρα σε Πάνθεον και Βέσο Μάρε) θύμισαν ανοίγματα του φιλμ «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» του Χρήστου Κανάκη (47.286 εισιτήρια σε 118 αίθουσες) και της «Σπασμένης Φλέβας» του Γιάννη Οικονομίδη με τον Βασίλη Μπισμπίκη (31.264 εισιτήρια σε 107 αίθουσες).

Η δυναμική της «Τελευταίας Κλήσης» θα δείξει αν θα γίνει ακόμη μια μεγάλη επιτυχία για την εταιρεία διανομής Tanweer, ξεπερνώντας το όριο των 200.000 εισιτηρίων. Η πορεία της ταινίας μέσα στην εβδομάδα θα είναι καθοριστική, αναφέρει το flix.gr. Η ταινία όπως ήδη έχουμε γράψει, είναι εμπνευσμένη από την τραγωδία του Σορίν Ματέι στα τέλη του '90.

"Μια όχι πολιτική, αλλά άκρως ψυχαγωγική και γεμάτη σασπένς ταινία για ευρύ κοινό", γράφει στην θετική κριτική του το flix.gr.

To φιλμ επιστημονικής φαντασίας «Αποστολή Χαίρε Μαρία» των Φιλ Λορντ & Κρίστοφερ Μίλερ, που στο εξωτερικό ξεκίνησε θαυμάσια (80,5 εκατ. δολάρια στις ΗΠΑ συν ακόμη άλλα 60,4 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο) έκοψε σε 85 αίθουσες πανελλαδικά, 15.681 εισιτήρια και συνολικά μέχρι και σήμερα (μαζί με τα previews) είναι στα 17.188 εισιτήρια.

Η ταινία με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ παίζεται στην Πάτρα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε.

Το "Αποστολή Χαίρε Μαρία-Project Hail Mary" που έχει διάρκεια κοντά στις δυόμιση ώρες, έχει βασιστεί στο best seller του Άντι Γουάιρ, και είναι ένα φιλμ που κινείται ανάμεσα στη σκληρή επιστημονική φαντασία και σε μια συγκινητική αλληγορία για τη φιλία και τη συνεργασία, όπως αναφέρει το flix.gr.

Tην τρέχουσα κινηματογραφική εβδομάδα λόγω του θριάμβου του στα Όσκαρ, επέστρεψε για προβολή στις αίθουσες (και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε) το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον και έκοψε σε 17 αίθουσες, 3.670 εισιτήρια και μέχρι και σήμερα έχει φτάσει τα 193.700 εισιτήρια πανελλαδικά. Το φιλμ κατέκτησε 6 βραβεία Όσκαρ, ανάμεσα τους και της καλύτερης ταινίας, δικαιωματικά.

