Ελληνικό box office: Πρωτιά το περασμένο 4ήμερο για το νέο φιλμ της Pixar, «Στον Κόσμο των Ζώων»

Η νέα ταινία ανιμέισον τετραημέρου της Pixar & της Ντίσνει, "Hoppers" που προβάλλεται από τις 5 Μαρτίου στη χώρα μας ταυτόχρονα με την έξοδο της στο εξωτερικό, ήρθε 1η στο εγχώριο box office το 4ήμερο, 12 έως 15 Μαρτίου 2026.

Πιο συγκεκριμένα η ταινία «Στον Κόσμο των Ζώων-Hoppers» του Ντάνιελ Τσονγκ, έκοψε σε 102 αίθουσες πανελλαδικά, 11.172 εισιτήρια και συνολικά μέχρι σήμερα έχει φτάσει τα 27.400 εισιτήρια.

Η ταινία των Walt Disney Studios προβάλλεται στη χώρα μας και μεταγλωττισμένη στα ελληνικά με τις φωνές των: Λυδίας Τζανουδάκη, Νικορέστη Χανιωτάκη, Βαλάντη Γαούτση, Βίνας Παπαδοπούλου, Λευτέρη Ελευθερίου, Θανάση Κουρλαμπά, Τζίνης Παπαδόπουλου, Θάνου Λέκκα, Άρι Γεροντάκη, Αντιγόνης Ψυχράμη, Λαέρτη Μαλκότσης, Δημήτρη Ζαπατίνα και Τζωρτζίνας Καραχάλιου. Διανομή από την εταιρεία Feelgood.

To "Hoppers" συγκεντρώνει στο rotten tomatoes πολύ υψηλό ποσοστό 93%. Όσο για τις παγκόσμιες εισπράξεις του μέχρι στιγμής ανέρχονται στα 164,7 εκατ. δολάρια.

Στην Πάτρα η συγκεκριμένη ταινία προβάλλεται στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε.

Στη 2η θέση βρέθηκε η ταινία της Έμεραλντ Φένελ «Ανεμοδαρμένα Ύψη», πλησιάζοντας πλέον σε σχεδόν 5 εβδομάδες προβολής τα 190.000 εισιτήρια πανελλαδικά ενώ οι εισπράξεις στο εξωτερικό έχουν φτάσει τα 226,5 εκατ. δολάρια.

Στην 3η θέση του εγχώριου box office πλασαρίστηκαν αυτό το 4ήμερο, η ελληνική κωμική περιπέτεια «Φίλοι για Πάντα» του Κωνσταντίνου Μουσούλη, που έχει κόψει μέχρι σήμερα: 23.240 εισιτήρια και στην Πάτρα προβάλλεται στη Βέσο Μάρε.

Από τις νέες ταινίες, το φιλμ τρόμου "The Mortuary Assistant" του Τζερεμία Κιπ που παίζεται και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε, έκοψε σε 32 αίθουσες πανελλαδικά, 5.232 εισιτήρια ενώ «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» του του Ολιβιέ Ασαγιάς με τον Τζουν Λο ως Βλαντιμίρ Πούτιν, (ταινία που από την Πέμπτη 19/3 θα δούμε στην Πάτρα), έκοψε σε 32 αίθουσες πανελλαδικά, 2.292 εισιτήρια.

Τέλος η κωμωδία επιστημονικής φαντασίας «Good Luck, Have Fun, Don't Die» του Γκορ Βερμπίνσκι με τον Σαμ Ρόκγουελ, έκοψε στο ξεκίνημα της, σε 27 αίθουσες πανελλαδικά, 2.107 εισιτήρια.