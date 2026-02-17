Πρωτιά για τα "Ανεμοδαρμένα Ύψη" στο ελληνικό box office και στο εξωτερικό

Η ρομαντική, δραματική ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη-Wuthering Heights» της Έμεραλντ Φένελ με την Μάργκο Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι στους ρόλους της Κάθι και του Χίθκλιφ αντίστοιχα, συγκέντρωσε αναμενόμενα το κύριο κινηματογραφικό ενδιαφέρον το περασμένο 4ήμερο, 12 έως 15 Φεβρουαρίου 2026 καθώς ήταν & η γιορτή του Αγ. Βαλεντίνου.

Η ταινία ήρθε 1η στο εγχώριο box office κόβοντας σε 122 αίθουσες πανελλαδικά, 42.549 εισιτήρια, και μαζί με τα previews της Τετάρτης έφτασε τα 50.373 εισιτήρια πανελλαδικά. Στην Πάτρα η ταινία "Ανεμοδαρμένα Ύψη" προβάλλεται στο σινέ Πάνθεον και στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε. Στο εξωτερικό το "Wuthering Heights" ξεκίνησε καλά με πρωτιά στο Αμερικάνικο box office και παγκόσμιες εισπράξεις ως τώρα 83 εκατ. δολαρίων.

Η ταινία «Άγιος Παΐσιος» που είχε για 2 εβδομάδες την πρωτιά του εγχώριου box office, πέρασε αυτό το 4ήμερο στην 4η θέση, έχοντας συνολικά φτάσει ως τώρα τα 102.179 εισιτήρια πανελλαδικά σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr.

Την 2η θέση κράτησε το υποψήφιο για 8 Όσκαρ, δραματικό φιλμ «Αμνετ» της Κλόι Ζάο, που διανύοντας την 4η εβδομάδα προβολής του στη χώρα μας έχει φτάσει τα 120.000 εισιτήρια και απ' όσο είδαμε, θα συνεχιστεί η προβολή του & για 5η εβδομάδα στην Πάτρα από την Πέμπτη 19-2 στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε. Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας είναι στα 80,2 εκατ. δολάρια.

Ο "Καποδίστριας" του Γιάννη Σμαραγδή έφτασε συνολικά τα 780.000 εισιτήρια ενώ από τις νέες ταινίες καλύτερα πήγε το παιδικό αθλητικό ανιμέισον φιλμ "Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή" του Τάιρι Ντιλιχέι, που έκοψε 10.598 εισιτήρια (στην Πάτρα προβάλλεται στη Βέσο Μάρε).

Η ταινία "Ο Δρόμος του Εγκλήματος-Crime 101" του Μπαρτ Λέιτον με τον Κρις Χέμσγουορθ που στο εξωτερικό ξεκίνησε με εισπράξεις 28,3 εκατ. δολαρίων, στη χώρα μας έκοψε στο ξεκίνημα προβολής της σε 51 αίθουσες πανελλαδικά, 8.083 εισιτήρια.

Βέβαια έχουμε & το Οσκαρικό φιλμ από την Βραζιλία, «Ο Μυστικός Πράκτορας» σε σκηνοθεσία Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου (στην Πάτρα παίζεται στη Βέσο Μάρε), που έκοψε σε 30 αίθουσες πανελλαδικά, 5.596 εισιτήρια. οι εισπράξεις στο εξωτερικό του "The Secret Agent" κυμαίνονται μέχρι στιγμής στα 15,3 εκατ. δολάρια, από τα οποία τα περίπου 4 προέρχονται από το Αμερικάνικο box office.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ